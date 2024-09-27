Совершенно прогнозируемо: стало известно, какой день недели школьники прогуливают чаще всего

Исследование экономистов из британского Университета Бата показало, что школьники чаще всего прогуливают учебу по пятницам. "Эффект пятницы" более выражен в недели, предшествующие государственным праздникам или каникулам.

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Результаты исследования британских ученых опубликовано в Educational Research Journal, передает издание The Telegraph. Как отмечается в работе, показатели отсутствия учеников в школах по пятницам вдвое выше именно перед каникулами.

Анализ показал, что в учебном году 2022/23 в начальной школе в Британии количество прогулов по пятницам было на 17% больше, чем в другие дни. А в данных Департамента образования и науки государства (DfE) говорится, что прогулы учеников средней школы по пятницам были на 22% чаще, чем в остальные дни недели.

"Эффект пятницы" был более выражен в недели, предшествующие государственным праздникам или каникулам, что говорит о том, что семьи могут продлевать свои каникулы или пытаться избежать праздничных пробок", – говорится в материале.

По словам Джонатана Джеймса, одного из авторов исследования, нельзя сказать, что дети, чьи родители работают из дома, прогуливают школу чаще, чем другие. Однако, как добавил ученый, отношение к школе родителей или учеников изменилось, и пятницы теперь считаются менее важными, чем раньше.

Как пишет издание, правило, согласно которому родители должны отправлять своих детей в школу, было нарушено во время пандемии коронавируса и спровоцировало кризис прогулов.

Опрос Ipsos для The Telegraph, в котором приняли участие более 2 тысяч людей, показал, что 53% опрошенных считают приемлемым, чтобы дети пропускали школу, чтобы поехать на каникулы. По их мнению, родители должны иметь возможность отпускать своих детей прогуливать уроки на день, чтобы отправиться в поездку без разрешения школы.

Каждый пятый родитель сказал, что позволял своим детям пропускать школу более одного дня без явного разрешения школы.

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