Каждый десятый ученик прогуливает школу. Исследование выявило тревожную тенденцию в Австралии: какие риски для образования

Около 11% учеников ежедневно отсутствуют в школах Австралии, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 7%. Двое из пяти школьников пропускают примерно один день обучения каждые две недели, что делает необходимость улучшения посещаемости уроков насущным национальным приоритетом.

Согласно исследованиям, чем больше дней ученик посещает школу, тем лучше у него академическое, социальное и эмоциональное состояние, и даже один день отсутствия связан со снижением успеваемости. Чем больше дней обучения ученик пропускает, тем больше это снижение, информирует издание The Conversation. Так, каждый пропущенный день обучения связан с более низкими результатами тестов по математике, чтению и письму.

Кроме того, плохая посещаемость вредит не только ученикам, но и создает большее давление на учителей, которые помогают наверстать школьникам упущенное, нарушает обучение их одноклассников и может увеличить нагрузку на родителей, которые совмещают работу и уход за детьми.

Существует растущая группа школьников, которые пропускают месяцы, семестры или даже годы обучения, что привлекает значительное внимание исследователей. Эти ученики сталкиваются с огромными трудностями в завершении обучения и часто нуждаются в интенсивной, индивидуально подготовленной поддержке, если хотят вернуться к урокам. В то же время австралийские подростки по всему миру также посещают школу меньше, чем раньше. В 2019 году 71% учеников регулярно посещали школу (что определяется как минимум 90% времени). В 2024-м этот показатель составлял лишь 59%.

Самым большим фактором, повлекшим увеличение пропусков уроков, был рост количества больничных. В 2024 году ученики в среднем пропустили около 11,6 дней обучения из-за болезни или медицинских осмотров, по сравнению с 6,6 днями в 2017 году. Это дополнительная неделя пропущенных занятий на одного ученика.

В то же время количество пропусков уроков по семейным причинам, включая каникулы во время учебного года, выросло более чем вдвое с 2017 года, составляя в среднем около четырех дней в год в 2024-м. Зато количество дисциплинарных пропусков, таких как отстранение от учебы, оставалось в среднем низким и достаточно стабильным.

Британские исследования показали, что существует переломный момент, ведь дети, которые посещают не менее 85-90% школьного времени, как правило, сохраняют или улучшают свою посещаемость в следующем году. Но посещаемость тех, кто не достигает этого порога, редко восстанавливается. С 2021 года Англия сделала посещение школ приоритетом для всей системы. По состоянию на этот год уровень посещаемости составляет 94%. Для сравнения: в Австралии этот показатель составляет 89%.

