Каждый десятый учитель в Украине иногда использует русский язык, чтобы объяснить материал на уроке: результаты исследования

Новый опрос показал, что в Украине один педагог из десяти иногда использует на уроках в школе русский язык, чтобы объяснить материал. При этом значительная часть учителей (43%) признают, что нуждаются в усовершенствовании знания украинского языка для работы.

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Об этом говорится в результатах исследования "Учителя Украины: кадровый потенциал". Опрос был проведен Общественным союзом "Освіторія" и исследовательским агентством FAMA.

"Лишь один из десяти учителей задекларировал, что хотя бы иногда использует русский язык, если так легче объяснить материал. Примечательно, что русским на уроках несколько чаще пользуются учителя южной части Украины", – говорится в отчете.

Так, 91% опрошенных учителей отметили, что никогда не используют русский язык на уроках, 7% используют редко, 2% – иногда, менее 1% выбрали вариант "часто" и "постоянно".

"Эксперты отмечают, что сейчас вопрос языка общения учителей имеет самый высокий приоритет, поэтому множество школ способствуют полному переходу учителей на украинский. Впрочем, в регионах, где русский долгое время был основным языком общения, у некоторых учителей еще отсутствует навык свободного владения государственным", – говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что 43% учителей указали, что видят потребность в усовершенствовании уровня украинского языка. А 73% опрошенных учителей хотели бы улучшить или выучить английский язык. 58% также отметили, что видят потребность в усовершенствовании знаний первой домедицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, школьников не будут штрафовать за русский язык во время учебы в школе. Об этом сказала нардеп Наталья Пипа, которая инициировала законопроект об украиноязычной среде. Он предусматривает запрет для учителей и учеников говорить по-русски.

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