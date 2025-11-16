'Каждый двоечник имеет шанс на справедливое оценивание'. Украинка рассказала о самом важном экзамене в школах Германии: НМТ кажется цветочками

Украинская ученая и популяризатор науки Руслана Радчук рассказала о прохождении важнейшего экзамена в немецких школах. Экзамен состоит из двух частей: первая предусматривает ответ на несколько вопросов трех уровней сложности, на которые ученик имеет подготовку около 20 минут, вторая состоит из опроса. Самый главный принцип оценивания заключается в понятности, прозрачности и хорошей документации.

Об этом Радчук написала в заметке в Facebook. По ее словам, уровень сложности билетов должен быть одинаковым во всех темах, чтобы все ученики имели одинаковые шансы. Билеты готовят учителя и каждый из них может предоставить максимум три листа с заданиями.

"Что вы хотели знать об устном экзамене в немецкой школе, но боялись спросить. Учитель готовит билеты. Нормальный живой учитель без потерь для психики и здоровья может подготовить максимум три билета. Я однажды готовила пять билетов и теперь я знаю, где мой предел работоспособности, после которого я могу выгореть. Принцип первый. Главный. Оценивание должно быть понятным, прозрачным и хорошо задокументированным. Принцип второй, не менее главный. Оценивание должно быть справедливым. Итак, уровень по тяжести наполнения билетов должен быть одинаковым во всех темах, чтобы каждый ученик имел одинаковые шансы", – пишет Радчук.

Она объяснила, что в билете есть три уровня сложности. Первый – воспроизведение информации (определения, формулы) – 20% оценки. Второй – синтез знаний по разным темам с выводами – 50% оценки. Третий – который требует мобилизации рассуждения для решения неизвестной задачи известными различными инструментами (интерпретация феноменов) – 30% оценки.

После подготовки на ответ в 20 минут, ученик имеет на доклад десять. Если он не успевает, его останавливают, а во время доклада не задают дополнительных или иных вопросов.

Во второй части предполагается опрос в 10 минут, а все вопросы готовятся отдельно по разделу уровней, однако из другой учебной темы.

"Например, если доклад по теме окислительно-восстановительные реакции, то дискуссия должна быть на другую тему, например, термодинамика, но к термодинамике надо переходить элегантно, через экзотермические окислительно-восстановительные реакции", – добавляет ученая.

По ее словам, к каждому билету готовится каталог ожидаемых ответов с пунктами оценивания в трех экземплярах для каждого члена комиссии. Если в билете вопрос о какой-то реакции, то в каталоге стоит: "Написал вот так формулу и назвал вот так продукты и продукты", где напротив каждого пункта нужно поставить галочку. Если же ученик предоставляет альтернативный ответ, то он должен быть указан. Специалист отмечает, что билеты утверждает кафедра, ежегодно они готовятся новые и сверяется соответствие вопросов к программе. Кроме того, в течение экзамена стенографируется каждое слово ученика.

"После экзамена, который длится 20 минут, комиссия 10 минут совещается, сравнивая розданные баллы. После этого пишется заключение страницы на две, где указаны все замечания и заключение должно содержать обоснование оценки. Затем это все подписывается тремя экзаменаторами", – рассказывает Радчук.

После этого зовут ученика и объявляют ему оценку. За день экзамен принимают у 4-5 детей.

Что такое Abitur

Abitur – важнейший экзамен для поступления в немецкие университеты и внутренний стандарт среднего образования в Германии, который имеет сходство с национальным мультипредметным тестом (НМТ) в Украине. Однако, в отличие от НМТ, который украинские школьники проходят после 11 лет обучения, немецкий сдают после 13-го.

Без Abitur невозможно поступить в немецкий университет на бакалавриат. Он обеспечивает справедливую оценку знаний студента и подтверждает его готовность к академическим требованиям высших учебных заведений. Если ученики не сдают Abitur, то они могут поступить в подготовительную программу (Studienkolleg), которая помогает подтянуть знания до необходимого уровня для повторного прохождения экзамена. В то же время, с результатами специализированного аттестата Fachabitur школьники могут поступить в профессиональные училища.

Система образования в Германии

В Германии дети идут в школу в 6 лет и в течение 4 лет (иногда 6 – в зависимости от земли) учатся в начальной школе. После начальной – согласно результатам и рекомендациям учителя, школьники переходят в различные типы учреждений среднего образования. После завершения Gymnasium (или курса Abitur) ученик получает Abitur – аттестат зрелости, который открывает путь в университет.

Тип школы Возрастной диапазон Характеристика Что после Hauptschule 10-15 лет Практический уклон, базовое общее образование Профобразование, Lehrstelle Realschule 10-16 лет Баланс между теорией и практикой Техникум, Berufsschule Gymnasium 10-18/19 лет Углубленное академическое образование, подготовка к вузу Abitur – Университет

