''Каждый год мы кому-то не даем диплом''. Президент Киево-Могилянской академии назвал плюсы и минусы ИИ в обучении

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал, что он думает о применении искусственного интеллекта в обучении. Он отметил, что в их учебном заведении разработана специальная политика в отношении ИИ.

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По словам господина Квита, в Могилянке рекомендуется относиться к искусственному интеллекту как к инструменту. Об этом он сообщил в интервью медиа и назвал плюсы и минусы его применения в обучении.

"Это хороший инструмент, которым надо уметь пользоваться. Например, для поиска информации или источников. Ведь часто бывает так, что нужно найти много разных источников, и чат GPT может сделать это моментально", – объясняет он. Но добавляет, что если студент хочет использовать его для того, чтобы ИИ полностью за него сделал задание – это ложный путь.

"К сожалению, из-за такого или другого нарушения, каждый год мы кому-то не даем диплом", – уточняет возможные последствия президент Могилянки.

По его словам, такие примеры в их практике регулярны, и, по его мнению, если другие университеты говорят, что у них такого не было, это значит, что они просто не искали.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что заместитель министра образования и науки назвал популярную профессию, которую убьет искусственный интеллект.

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