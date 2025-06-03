Эту профессию ''убьет'' искусственный интеллект: Винницкий призвал абитуриентов не поступать на одну популярную специальность

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий призвал выпускников не поступать на специальности, связанные с расчетами и отчетностью. По его словам, слишком много абитуриентов выбирают бухгалтерию, а эту профессию в будущем "убьет" искусственный интеллект.

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Об этом Винницкий рассказал в интервью Украинскому радио. Он сообщил, что в прошлом году 91% студентов поступили на контракт на специальность "учет и налогообложение", поэтому они будут иметь проблемы с трудоустройством.

"У нас большое количество людей поступают на бухгалтерию. Считаю, что это очень рискованно. Потому что все, что касается расчета и отчетности, может быть легко автоматизировано. На специальность "учет и налогообложение" есть достаточно большой спрос, но в прошлом году 91% таких студентов платили за специальность сами. И мне очень жаль, ведь три тысячи прошлогодних абитуриентов, к сожалению, будут иметь проблемы с трудоустройством", –сказал чиновник.

Напомним, Министерство образования и науки планирует увеличить количество бюджетных мест в 2025 году на отдельных специальностях. Особое внимание будет уделено тем специальностям, которые касаются восстановления страны, а также медицине, психологии, терапии, реабилитации. Эти направления важны для ветеранов, а экспертов в Украине недостаточно.

Кроме того, государству нужно восстанавливать учительский состав, ведь эту профессию все меньше выбирает молодежь.

Также большой государственный заказ планируется на специальности, связанные с инфраструктурой и восстановлением: архитектура, строительство, транспортные технологии, инженерные специальности. В этом перечне и естественные науки - государство нуждается в физиках, химиках, математиках.

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