Эту профессию "убьет" искусственный интеллект: Винницкий призвал абитуриентов не поступать на одну популярную специальность

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Эту профессию 'убьет' искусственный интеллект: Винницкий призвал абитуриентов не поступать на одну популярную специальность

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий призвал выпускников не поступать на специальности, связанные с расчетами и отчетностью. По его словам, слишком много абитуриентов выбирают бухгалтерию, а эту профессию в будущем "убьет" искусственный интеллект.

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Об этом Винницкий рассказал в интервью Украинскому радио. Он сообщил, что в прошлом году 91% студентов поступили на контракт на специальность "учет и налогообложение", поэтому они будут иметь проблемы с трудоустройством.

Эту профессию ''убьет'' искусственный интеллект: Винницкий призвал абитуриентов не поступать на одну популярную специальность

"У нас большое количество людей поступают на бухгалтерию. Считаю, что это очень рискованно. Потому что все, что касается расчета и отчетности, может быть легко автоматизировано. На специальность "учет и налогообложение" есть достаточно большой спрос, но в прошлом году 91% таких студентов платили за специальность сами. И мне очень жаль, ведь три тысячи прошлогодних абитуриентов, к сожалению, будут иметь проблемы с трудоустройством", –сказал чиновник.

Напомним, Министерство образования и науки планирует увеличить количество бюджетных мест в 2025 году на отдельных специальностях. Особое внимание будет уделено тем специальностям, которые касаются восстановления страны, а также медицине, психологии, терапии, реабилитации. Эти направления важны для ветеранов, а экспертов в Украине недостаточно.

Эту профессию ''убьет'' искусственный интеллект: Винницкий призвал абитуриентов не поступать на одну популярную специальность

Кроме того, государству нужно восстанавливать учительский состав, ведь эту профессию все меньше выбирает молодежь.

Также большой государственный заказ планируется на специальности, связанные с инфраструктурой и восстановлением: архитектура, строительство, транспортные технологии, инженерные специальности. В этом перечне и естественные науки - государство нуждается в физиках, химиках, математиках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех специальностях, где в 2025 году подорожает обучение на контракте.

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