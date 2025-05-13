МОН назвало специальности, которые получат больше бюджетных мест в 2025 году

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий назвал предварительный список специальностей, которые получат больше бюджетных мест в 2025 году. Он отметил, что проект постановления об объемах еще не вынесен на рассмотрение правительства, поэтому точные данные будут позже.

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По словам чиновника, особое внимание будет уделено тем специальностям, которые касаются восстановления страны, а также медицине, психологии, терапии, реабилитации. В интервью Зеркалу недели он сказал, что эти направления важны для ветеранов, а экспертов в Украине недостаточно.

Кроме того, государству нужно восстанавливать учительский состав, ведь эту профессию все меньше выбирает молодежь.

"Мы все понимаем, что в образовательной сфере есть огромная проблема, связанная с зарплатами учителей, и, как вы знаете, в этом году зарплаты были повышены на 2 тысячи гривен. Это важный шаг, но, конечно, его совершенно недостаточно, поэтому Министерство образования и науки будет работать над этим и дальше. К большому сожалению, денег физически не хватает, пока идут боевые действия. Однако мы понимаем, что государству учитель очень нужен и, в частности, важным является восстановление учительского состава, потому что так или иначе наш учитель стареет", – сказал Винницкий.

Также большой государственный заказ планируется на специальности, связанные с инфраструктурой и восстановлением: архитектура, строительство, транспортные технологии, инженерные специальности. Естественные науки, в частности государство нуждается в физиках, химиках, математиках.

Заместитель министра образования также напомнил о системе грантов. Он подчеркнул, что это также значительная помощь от государства, ведь ежегодно контракты будут становиться дороже.

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