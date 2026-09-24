Каждый пятый старшеклассник хочет уехать из Украины после окончания школы: тревожные результаты исследования

Украинские подростки, которым впереди выпускной, не очень четко видят своё будущее, а значительная часть из них даже не связывает его с родной страной. Этими данными поделился руководитель Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий во время выступления на форуме "Будущее, которое выбираем мы!", состоявшемся 22 сентября.

Как пишут украинские СМИ, согласно результатам опроса, проведенного КМИС, четкое представление о собственном профессиональном пути имеет лишь четверть украинских старшеклассников. В то же время почти каждый пятый подросток (19%), обучающийся в 8-11 классах, ориентируется на эмиграцию с целью трудоустройства после получения аттестата.

Согласно собранным статистическим данным, окончательное решение относительно профессии приняли:

21,1% школьников 8-9 классов;

24,9% среди выпускников 10-11 классов.

При этом украинские подростки рассматривают перспективы построения карьеры не только на родине:

19% опрошенных планируют строить жизнь и работать в других странах;

18% видят реальный потенциал для карьерного роста непосредственно в своем населенном пункте.

Вместе с тем 29% респондентов заявили, что вообще не видят никаких перспектив для профессиональной самореализации. Высоким оказался процент и тех, кто пока даже не задумывался о том, где и как будет устраивать свою бытовую и трудовую жизнь. Таких среди опрошенных оказалось целых 40%.

В основном старшеклассники склоняются к переезду в крупные областные центры или в столицу. Среди главных причин такого выбора – более высокие доходы, более активный рынок труда, лучшие перспективы для карьерного роста, качественное образование, развитая городская среда и более высокий уровень безопасности.

Оценивая привлекательность будущей работы, подростки ориентируются на следующие критерии:

размер будущей зарплаты – это определяющий фактор для 75% опрошенных;

интерес к конкретной специальности и возможность реализовать свой потенциал – 65%;

безопасность условий труда – 29 %.

Всего в рамках социологического исследования было опрошено 277 007 респондентов из 396 общин в 24 регионах Украины. Отдельную группу среди опрошенных составили 111 355 школьников 8-11 классов из 390 общин в 24 областях.

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