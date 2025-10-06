Каждый пятый студент не читает книг: ученые забили тревогу из-за засилья гаджетов в Японии

20% японских студентов не читают книг, что вредит их навыкам понимания прочитанного. Кроме того, те ученики, которые не делают заметки или редко читают, получают низкие баллы на тестах.

Так, например, студенты, которые делали заметки при прохождении теста на знание японского языка, в 57% случаев отвечали правильно. Тогда как среди тех, кто не конспектировал, только 32% имели правильные ответы, информирует Аѕіа News.

Процент тех, кто не делал заметок, был на уровне, указывающем на то, что они "едва понимают содержание диаграмм и текстов". Исследователи также сравнили ответы студентов, которые регулярно читают книги, газеты или журналы, и тех, кто этого не делает. Читатели набрали 56%, тогда как те, кто не читает, ответили правильно только на 39% вопросов.

Согласно опросу, те, кто читает бумажные книги, тратят на чтение около 40 минут в день, а те, кто сказал, что читает социальные сети или блоги, тратят около 60 минут.

Ученые пришли к выводу, что ежедневные привычки ведения заметок и чтения связаны с пониманием прочитанного и навыками логического мышления. В то же время, быстрое распространение цифровых устройств в последние годы может вызвать значительную проблему, разрушая привычки письма от руки и чтения.

