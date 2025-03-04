Каждый пятый ученик 6 и 8 классов показал высокий уровень знаний по украинскому языку и математике

Государственная служба качества образования провела исследование по выявлению тенденций в учебных достижениях школьников 6-х и 8-х классов в Украине. Выяснилось, что около 20% учеников этих классов имеют высокий уровень знаний по украинскому языку и математике.

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Об этом ГСЯО сообщила на своем официальном сайте. В учреждении отмечают, что результаты исследования показали положительную динамику учебных достижений учеников в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Общий показатель доли соискателей образования, достигших достаточного и высокого уровня знаний, вырос более чем на 6%.

Так, исследование по математике в 6-х классах показало, что высокий уровень знаний по этому предмету имеют только 5,5% учеников, а по украинскому языку 3,1% учеников. Достаточный уровень знаний по математике в 2024 году продемонстрировали 29% шестиклассников, а по украинскому языку – 37,9%.

Согласно результатам мониторинга по математике в 8-х классах высокий уровень имеют 7,8% учащихся; а по украинскому языку только 3,1% учащихся показали высокий уровень знаний. Кроме того, достаточный уровень знаний по математике имеют 33,7% учащихся 8 классов, а по украинскому языку 34,7%.

Тестирование учеников 6-х и 8-х классов проходило на платформе для дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн". Участие в нем в этом году принимали 225 учебных заведений (164 городских и 61 сельское).

В целом, исследование для выявления тенденций в учебных достижениях состоит из трех этапов, два из которых реализовано в 2023-2024 годах. Третий этап исследования запланирован на май 2025 года. Целью ГСЯО является достижение достаточного и высокого уровня знаний у 55% школьников к 2030 году.

"Первые результаты свидетельствуют о положительной динамике", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, за время войны в Украине уровень знаний украинских школьников значительно снизился из-за вынужденных переездов и пропусков, а также из-за дистанционного обучения. По данным международного исследования качества образования PISA-2022, уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от нужного уровня.

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