Каждый пятый ученик сообщил о психологическом насилии: проверка школ в одном из регионов Украины показала тревожные результаты

В Ривненской области 18% учеников сообщили о психологическом насилии в школьной среде. Кроме того, среди системных проблем было отмечено чрезмерное преобладание фронтальных форм работы во время уроков.

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Такие результаты показал отчет Государственной службы качества образования, который обнародовал первый заместитель председателя Ривненской ОГА Сергей Подолин. Специалисты подчеркивают необходимость дальнейшего развития безопасного психологического климата в каждом классе.

Подолин подчеркнул значение таких проверок для реформирования системы. Он убежден, что подобные исследования позволяют четко видеть реальное положение дел на местах.

"Институциональный аудит – это не только оценка работы школы, но и возможность увидеть сильные стороны и определить проблемные вопросы, требующие управленческих решений. Наша общая задача – чтобы каждый ребенок учился в безопасной, современной и качественной образовательной среде, независимо от места проживания", – отметил чиновник.

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Исследование продемонстрировало серьезные положительные сдвиги в образовательной системе. В частности, абсолютно все проверенные учреждения в регионе показали достаточный уровень кадровой политики, а количество школ с надлежащим качеством управленческой деятельности за год выросло почти вдвое. Кроме того, в 91% учреждений зафиксировали налаженную коммуникацию и эффективное взаимодействие между учителями, школьниками и родителями.

Значительный прогресс заметен и в организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. Необходимую материально-техническую базу для качественного инклюзивного образования создали в 85% профильных учреждений, а медицинское обслуживание на должном уровне организовали в 90% школьных учреждений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лишь 19% восьмиклассников смогли найти площадь трапеции.

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