Только 19% восьмиклассников смогли найти площадь трапеции: что показал мониторинг ГСКО и почему это катастрофа

Только 19% восьмиклассников смогли найти площадь трапеции, в то же время 74% справились с заданием на распознавание фигуры. Такие результаты свидетельствуют о разнице между узнаванием геометрического объекта и выполнением действия с ним: ученики могут знать понятие, однако испытывают трудности с применением знаний в задачах.

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Об этом свидетельствуют результаты общегосударственного мониторингового исследования в школах в условиях военного положения, которое провела Государственная служба качества образования в 2025 году. Заместитель председателя ГСКО Иван Юрийчук подчеркнул, что у детей есть разрыв между знаниями, рассуждениями и применением знаний, поэтому для системы образования это важный сигнал.

"У учеников есть разрыв между знаниями, рассуждениями и применением знаний. Его хорошо иллюстрирует задание на распознавание фигуры – с ним справилось 74 %, а вот найти площадь трапеции смогло 19 % восьмиклассников. Это показывает разницу между узнаванием геометрического объекта и выполнением действия с ним. Ученик может знать понятие, но испытывать трудности с применением знания в задаче. Для системы образования это важный сигнал. В 8-м классе обнаруживается разрыв между теоретическим знанием и практическим применением. Также есть основания говорить об определенных пробелах, которые переходят из темы в тему и становятся более заметными в сложных задачах", – сказал Юрийчук.

Главные истории дня

Согласно данным, за три года произошло уменьшение среднего балла с 22,8 в 2023-м до 20,47 в 2025-м. Доля учащихся со средним уровнем выросла с 53,2% до 59,6%. В то же время уменьшилась группа школьников с результатами достаточного уровня – с 38% до 30,4% в 2023 и 2025 годах соответственно.

Средний показатель правильного выполнения заданий уменьшился с 51% в 2023 году до 47% в 2025-м. Все три года мониторинга участники тестирования имели успехи в выполнении задания по теме "Числа и выражения". Два предыдущих года ученики имели проблемы с выполнением заданий по теме "Уравнения и неравенства", в 2025-м сложности возникли с темой "Геометрические фигуры и геометрические величины".

В 2023-2024 годах у девушек было небольшое преимущество в тестировании, однако в 2025-м разница почти исчезла.

Школьники из городов все три года демонстрируют лучшие результаты, чем ученики из сельской местности. В то же время доля участников из сельской местности выросла с 26% в 2023 году до 39% в 2025-м, что могло повлиять на общий уровень результатов.

Восьмиклассники из восточных областей и города Киева демонстрировали более высокие результаты по сравнению со школьниками из других регионов. В то же время выросла доля учеников с начальным уровнем и уменьшилась с высоким уровнем, что свидетельствует об общем ухудшении результатов и "сжатии" распределения вокруг среднего уровня.

В течение трех лет участники, которые учились дистанционно и проходили тестирование по месту пребывания, демонстрировали более высокие результаты, чем те, кто учился очно или проходил тестирование вживую.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти половина восьмиклассников не овладела украинским языком на начальном или среднем уровне.

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