Каждый второй восьмиклассник не знает украинский язык на должном уровне: где ситуация хуже всего. Исследование

Почти половина восьмиклассников не овладела украинским языком на начальном или среднем уровне. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Государственной службой качества образования. Успешность учеников 8-х классов связана с рядом факторов демографического, социального, образовательного, личностного и ситуативного характера.

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Девушки демонстрируют несколько более высокие результаты по украинскому языку по сравнению с мальчиками. Самые высокие показатели имеют дети из восточных областей и Киева, а самые низкие – из центральных. В то же время ученики из сельских школ имеют существенно более низкие показатели достижений по украинскому, а школьники, которые проходили тестирование за рубежом, показывают более высокую успеваемость по сравнению с теми, кто выполнял тест в Украине.

Самую высокую успеваемость обнаружили шестиклассники из Киева и восточных областей. Несколько ниже показатели у учеников из северных (6,15%), западных (6,19%) и южных (6,09%) областей, а самые низкие – школьники из центральных областей (5,93%). Кроме того, наличие статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не является предпосылкой для ухудшения результатов по украинскому языку, наоборот, школьники со статусом ВПЛ имеют более высокую результативность на фоне других своих ровесников.

В то же время школьники, которые тратят на выполнение домашних заданий по украинскому до часа в день, имеют более высокие результаты, чем те, кто или тратит на это значительно больше времени, или вообще не выполняет домашних заданий.

Украинцы иронично обратили внимание на проблему, отметив, что самое время отменить проведение вступительного экзамена по украинскому языку на уровне с математикой. Некоторые указывали, что стоит изъять украинский язык, а затем убрать и другие предметы из национального мультипредметного теста, или же вообще сделать обязательным четырехлетнее образование.

"Может, сделать обязательным только 4-летнее образование, а дальше, не желаешь учиться – до свидания!"

"Значит, пора изъять украинский из НМТ по примеру математики, а потом убрать историю и ввести физкультуру".

"Вообще отменить оценивание для НУШовцев и тогда никто не будет знать об уровне подготовки. Математику с УМТ забирают, забрать еще украинский. Тогда все будут довольны: и родители, и дети".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 75% украинских восьмиклассников выбрали русский язык для экзамена в Польше в 2022 году, только трое.

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