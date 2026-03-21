Около 75% украинских восьмиклассников выбрали русский язык для экзамена в Польше в 2022 году, только трое – сдавали украинский

Около 75% украинских восьмиклассников в Польше выбрали русский язык при сдаче матуры (обязательный государственный выпускной экзамен) в 2022 году. Причиной этого стали проблемы с коммуникацией в образовательной системе.

Об этом рассказал доцент Института славистики Польской академии наук Павел Левчук в интервью украинскому медиа. По его словам, украинский язык тогда выбрало только трое школьников. Он отметил, что сейчас сдавать русский могут только те, кто изучал его в польской школе как второй иностранный.

"В 2022-м восьмиклассники имели возможность выбрать для экзамена по иностранному языку и украинский, но этот факт не был хорошо прокоммуницирован на уровне государства и системы образования. Поэтому украинский тогда сдавали только три ученика... А 75% украинских восьмиклассников выбирали для экзамена русский. Теперь же сдавать русский могут исключительно те, кто изучал этот язык в польской школе как второй иностранный", – сказал Левчук.

С 2026 года выпускники польских школ могут выбрать украинский язык для сдачи экзамена по иностранному, наравне с английским, немецким или французским. Педагог отметил, что сейчас сдавать матуру по украинскому выбрало более 200 учеников.

Напомним, в Вене (Австрия) дети смогут изучать украинский язык как второй иностранный. Его будут преподавать в двух венских школах: BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70 и в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19. Обучение будет происходить после окончания уроков школьников.

Также в школах федеральной земли Гессен в Германии ученики смогут учить украинский язык как второй иностранный. Известно, что 16 учебных заведений примут участие в пилотном проекте. В частности, во Франкфурте-на-Майне, Касселе и Висбадене.

