В школах Вены дети из Украины будут изучать украинский язык как второй иностранный: что для этого нужно и куда обращаться

В Вене (Австрия) с сентября 2026 года дети смогут изучать украинский язык как второй иностранный. Его будут преподавать в двух венских школах: BRO: das BORG 3, Landstraßer Hauptstraße 70 и в BRW: das GRG15 Diefenbachgasse 19. Обучение будет происходить после окончания уроков школьников.

Видео дня

Об этом сообщило Посольство Украины в Республике Австрия. Изучение украинского как второго иностранного предлагается с 5 класса старшей школы (Oberstufe) – 9-й год обучения. Предпосылкой введения украинского языка является достаточное количество заявок на его изучение.

"Призываем активно подавать заявки при выборе украинского языка как второго иностранного языка. Это важный шаг для сохранения украинского языка, культуры и идентичности", – говорится в сообщении.

Напомним, в школах федеральной земли Гессен в Германии дети смогут учить украинский язык как второй иностранный. Известно, что 16 учебных заведений примут участие в пилотном проекте. В частности, во Франкфурте-на-Майне, Касселе и Висбадене. Пока это единственная федеральная земля, где введена такая инициатива.

В то же время украинский язык появится на выпускных экзаменах в польских школах. Такие изменения введут в 2025-2026 учебном году. Сдавать экзамен смогут как польские, так и украинские школьники, которые временно проживают в этой стране. Пробная аттестация состоится осенью 2025 года. Это происходит из-за увеличения количества граждан Украины в Польше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый второй иностранный студент в Польше оказался украинцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!