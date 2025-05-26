''Каждый ребенок на вес золота'': почему детсады Черкасской области оказались под угрозой закрытия

В Черкасской области возникли проблемы с наполненностью дошкольных учебных заведений. Из-за выезда семей за границу в детских садах уменьшилось количество воспитанников, однако приезжают переселенцы с прифронтовых территорий.

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Директор яслей-сада № 57 Людмила Сильвашко в интервью Суспільному рассказала, что в заведении сейчас учится 85 детей. Это один из самых маленьких садов по количеству воспитанников, которые здесь "на вес золота".

"Мы являемся одним из наименее многочисленных дошкольных учреждений Черкасс, у нас четыре группы и каждый ребенок "на вес золота". Тенденция на уменьшение количества детей у нас уже не первый год. Еще до полномасштабной войны у нас функционировало шесть групп, дальше с началом военного положения группы начали уменьшаться – стало пять, и уже сейчас три года стандартно – четыре группы. Мы фактически наполнены где-то на 70 процентов", – делится руководитель.

В яслях-саду №2 также стало меньше детей, однако количество групп не сокращали – 143 ребенка посещает шесть групп. Уже осенью в первый класс пойдет 33 выпускника. В учебном заведении говорят, что заполнять группы позволяет расположение, ведь в него могут ходить как дети из Черкасс, так и из близлежащих населенных пунктов.

Заместитель городского главы Анастасия Чубина рассказала, что в этом году проблем с наполненностью первых классов не будет, однако через несколько лет ситуация усложнится.

"Сейчас показатели количества детей стабильны и похожи на цифры 2024 года, но отголоски определенного демографического кризиса, нехватки детей, мы будем чувствовать через несколько лет. Потому что очень ярко эта ситуация прослеживается по дошкольным учебным заведениям. Детей становится меньше и в городе Черкассы, и в целом по Украине", – сказала Чубина.

В селе Крупское (Золотоношский район) под одной крышей работает школа и садик. В учреждении дошкольного образования учится шесть детей, а школу посещает 31 ученик. Уже первого сентября в первый класс пойдет трое детей, и еще трое останется в саду. Золотоношский городской совет поднял вопрос ликвидации заведения. Детей, которые останутся, будут подвозить в соседние садик и школу. А вот 23 работникам, в случае закрытия комплекса, придется искать другую работу.

Администрация заведения надеется, что ситуацию удастся изменить благодаря новому закону о дошкольном образовании, когда можно будет отдавать детей в садик с трех месяцев.

Несмотря на то, что местные власти видят положительную динамику в будущем, все некоторые учебные заведения это не спасет, ведь есть общины, где количество детей уменьшается и тенденция сохраняется негативная. Решение о закрытии садов принимается на уровне общины.

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