Каждый сам по себе. Артур Пройдаков из топ-10 лучших учителей мира назвал причину провала НУШ в средней школе

Реформа Новой украинской школы в 5-9 классах провалилась из-за того, что учителя-предметники продолжают работать каждый сам по себе, делая акцент на своей дисциплине. В то же время не учитываются социально-эмоциональные навыки школьников.

Такое мнение высказал учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков из топ-10 лучших педагогов мира. Он отметил, что в этот период школьникам важно не просто давать задания с вариантами ответов, но и учить детей дискутировать и высказывать свое мнение в коллективе. Об этом работник образования рассказал в эфире 21 канала.

"В средней школе реформа забуксовала потому, что здесь пошли учителя-предметники – физик, химик, украинский язык, математик, английский язык и т.д. И многие учителя работают так же, как раньше. Просто акцент на свой предмет, пять упражнений домашних и так далее. А в чем добавлена стоимость Новой украинской школы? В том, что мы делаем акцент на вот эти социально-эмоциональные навыки", – говорит Пройдаков.

Он объясняет, что детям нужно давать больше возможностей для работы в команде. Кроме того, школьникам важно развивать критическое мышление, что предусматривает НУШ. По словам педагога, в начальной школе упражнения, предусматривающие формирование таких навыков, учителя используют, однако они не все перешли в среднюю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт, 13 лет проработавший в МОН, озвучил свое видение "провисания" реформы НУШ.

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