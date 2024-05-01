''Вспомните одноместные парты и шесть кирпичиков''. Образовательный эксперт, 13 лет проработавший в МОН, озвучил свое видение ''провисания'' реформы НУШ

Образовательный эксперт Сергей Дятленко, 13 лет проработавший в Министерстве образования и науки Украины, уверяет, что реформа, для успешной ее реализации, должна содержать три составляющие: удачную концепцию, ресурсы и коммуникации. Однако, по его словам, не все из этого перечня удалось реализовать при осуществлении программы Новой украинской школы.

Совершенно провальным, по мнению специалиста, стал вопрос средств, ведь их едва хватило на базовые вещи. В частности, только в начале реализации реформы были выделены деньги на оборудование кабинетов для первых классов, которые включали одноместные парты и конструктор для методики "6 кирпичиков", а также подготовку учителей начальной школы. Об этом Дятленко рассказал в интервью OBOZ.UA.

Он также упомянул о разработке программ во времена бывшего премьер-министра Николая Азарова. Тогда одна из них касалась информатизации школьного образования и называлась "Сто процентов". Несмотря на то, что во все мероприятия было заложено и согласовано финансирование, деньги так и не поступили ни на одну из программ. Однако, говорит специалист, отчитываться об ее успеваемости тогда должны были все.

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"Так что и на НУШ только в начале были выделены средства на оборудование кабинетов для первоклассников (вспомните одноместные парты и "6 кирпичиков") и для подготовки учителей начальных классов. Отмечу, что это был мизер, которого едва хватило на базовые вещи и только с помощью поддержки на местах. Далее этот ручеек мил и пересыхал время от времени", – сказал эксперт по вопросам образования.

Он добавляет, что возникли проблемы и с коммуникацией. По его словам, о том, зачем необходима реформа и какие пути ее реализации не знают не только родители и учителя, но и образовательные управленцы.

По мнению специалиста, самой успешной из трех составляющих стала концепция, которую даже удалось воплотить в законах Об образовании. Однако и здесь не следует ожидать, что все прописано до деталей. По словам Дятленко, такие процессы нуждаются в корректировке, ведь делается то, чего раньше не было, и что зависит от многих других факторов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно результатам исследования, программа НУШ испытывает значительные проблемы, требующие доработки.

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