Каждый седьмой участник не преодолел проходной порог: появилась неутешительная статистика основной сессии НМТ 2026

14,83% участников основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) не преодолели проходной порог и лишились возможности поступить в заведения высшего образования в 2026 году. В 2025 году эта доля составляла 13,51%, в 2024 году – 14,38%.

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Об этом сообщил Украинский центр оценки качества образования. В то же время количество выпускников учреждений общего среднего образования в 2026 году, не преодолевших проходной порог, составляет 12,96%, в 2025 году этот показатель составлял 12,36%, а в 2024 году – 13,23%.

Для участия в основных сессиях зарегистрировалось 354 463 участника, из них выпускников учреждений общего среднего образования – 191 051 человек, студентов учреждений профессионального и предвузовского образования — 52 505, студентов учреждений профессионального образования – 7952, выпускников прошлых лет — 102 955. При этом в основной сессии приняли участие 324 284 человека, а это более 91,49% от зарегистрированных.

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В этом году количество участников НМТ значительно выросло: приняли участие и получили результаты 324 003 абитуриента – более 91,41% от зарегистрированных. В 2024 году их число составляло 283 653, при этом явка в Украине составила 92,80 %, за рубежом — 83,76 %, на дополнительных сессиях — в Украине 70,43%, за рубежом – 62,67%.

В 2025 году количество участников составило 289 787 человек (по сравнению с 2024 годом увеличилось на 6134), однако явка несколько снизилась и составила на основные сессии в Украине 91,86%, за рубежом – 84,98%, на дополнительные сессии в Украине – 74,88%, за рубежом – 65,24%.

В 2026 году порог по четырем предметам НМТ преодолели 275 934 участника (85,09% от числа тех, кто принял участие в основных сессиях). Этот процент держится на одном уровне: в 2025 году – 250 482 (86,47%), в 2024 году – 242 554 (85,60%).

Среди участников этого года 200 баллов хотя бы по одному предмету получили 3671 абитуриент, по двум – 259 и по трем – 28. Самые высокие баллы по всем четырем предметам получили 2 участника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Игорь Ликарчук назвал 10 проблем НМТ и объяснил, почему он против упрощения экзамена.

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