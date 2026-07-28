Каждый третий новый доктор наук остался без работы в Южной Корее из-за ИИ: что происходит

Официальные правительственные данные, обнародованные властями Южной Кореи, свидетельствуют: каждый третий новый обладатель докторской степени в настоящее время остается безработным или вообще не участвует в экономической жизни. Ситуация с трудоустройством молодежи в стране в 2026 году продолжает ухудшаться.

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Как пишет издание Asia News Network, эта тенденция отражает сокращение рынка вакансий начального уровня. Проблему, по словам экспертов, усугубляет внедрение технологий искусственного интеллекта. В то же время сокращение числа студентов вынуждает университеты урезать штаты, что сильнее всего сказывается на выпускниках гуманитарных и других неиндустриальных специальностей.

Согласно данным Статистического управления Кореи, в 2025 году докторские степени получили 10 498 человек. Из них 27,7 % не смогли найти работу даже через шесть месяцев после выпуска, а еще 5,6 % оказались экономически неактивными – то есть вообще перестали искать вакансии.

В сумме эти доли составляют 33,3%, что является самым высоким показателем с момента начала наблюдений в 2014 году. При этом доля экономически неактивных докторов наук всего за один год выросла почти вдвое (с 3%).

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Среди выпускников более молодого возраста ситуация оказалась еще сложнее. Среди ученых со степенью доктора в возрасте до 30 лет рекордной стала цифра в 51,1% безработных или экономически неактивных. В возрастной категории от 30 до 34 лет этот показатель составил 44,2%. Это свидетельствует о том, что молодым ученым без предыдущего опыта работы выйти на рынок труда сложнее всего.

Часть экспертов объясняет эту тенденцию стремительным распространением искусственного интеллекта, который автоматизирует задачи, ранее поручавшиеся новичкам. Из-за этого работодатели отдают предпочтение опытным кандидатам, а не тем, кто только ищет свою первую работу. В результате доктора наук, получавшие свою степень без выхода на рынок труда, сталкиваются с огромными трудностями при попытках устроиться на первую полноценную работу.

Параллельно с этим вузы, которые традиционно обеспечивали работой докторов наук в сфере фундаментальных наук, гуманитарных дисциплин и искусства, сокращают набор преподавателей. Они готовятся к резкому снижению числа студентов.

По данным Министерства образования, население в возрасте от 6 до 21 года сократится с 7,5 миллиона в 2022 году до 4,24 миллиона к 2052 году. Этот прогноз вынуждает большое количество университетов сокращать штат.

Правительство также все больше увязывает финансовую поддержку университетов с их вкладом в стратегические отрасли промышленности. Это вынуждает учебные заведения объединять или вовсе закрывать кафедры фундаментальных наук, расширяя вместо этого прикладные и промышленные программы.

Разрыв в трудоустройстве отчетливо прослеживается и в уровнях доходов в зависимости от специальности. Так, среди трудоустроенных докторов наук 29,8 % выпускников в сфере бизнеса, управления и права зарабатывают не менее 100 миллионов вон (около 64 700 долларов) в год. Среди специалистов в области здравоохранения и социального обеспечения такой уровень доходов имеют 26,5%, среди специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий – 24,1%.

В отличие от этого, лишь 3,7% докторов наук в сфере искусства и гуманитарных наук достигают годового дохода в 100 миллионов вон. Кроме того, они чаще всего зарабатывают менее 20 миллионов вон в год. Такой уровень заработка имеют 26,8% выпускников. Вторыми по уровню низких доходов идут специалисты в сфере образования – 19%, а также социальных наук, журналистики и информации – 14,9%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что преподаватели и университеты не успевают за студентами в скорости внедрения ИИ в свою деятельность.

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