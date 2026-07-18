Прощайте, память и критическое мышление? Глобальное исследование показало, как ИИ захватил высшее образование и почему преподаватели бессильны

Студенты высших учебных заведений по всему миру уже живут в эпоху искусственного интеллекта, а университеты не успевают за ними в этом плане. Таков главный вывод масштабного международного исследования AI in Higher Education Global Survey 2026.

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Как пишет портал "Освитория", собранные данные в начале июля обнародовала организация Digital Education Council. Всего в опросе приняли участие 45 398 человек – из них 27 284 студента и 18 114 преподавателей из 35 стран. Это одно из крупнейших глобальных исследований на эту тему.

Данные подготовила команда DEC во главе с генеральным директором организации Алессандро Ди Лулло и президентом Денни Биеликом. По их словам, результаты должны стать ориентиром для университетов, политиков в сфере образования и правительств, которые разрабатывают стратегии интеграции ИИ и обновляют подходы к оценке знаний.

Студенты опережают университеты по темпам перехода на ИИ

Согласно обнародованным результатам исследования, подавляющее большинство (88%) студентов уже используют инструменты искусственного интеллекта для обучения. Среди преподавателей этот показатель составляет 77%. По сравнению с прошлым годом это на 16% больше, а значит, преподаватели тоже быстро наращивают использование ИИ в своей работе.

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Но несмотря на активное личное внедрение таких инструментов, университеты как учреждения не успевают адаптироваться. И на это жалуются студенты. Так, 57% из них отметили, что при выполнении заданий не получают достаточно четких рекомендаций по работе с искусственным интеллектом. И лишь 29% считают своих преподавателей достаточно подготовленными, чтобы объяснять, как работать с ИИ.

Парадокс заключается в том, что почти две трети преподавателей (64%) сообщили, что уже прошли обучение по ИИ-грамотности. Тем не менее, студенты пока этого не ощутили.

"Искусственный интеллект вошел в повседневную жизнь студентов и преподавателей быстрее, чем университеты смогли адаптироваться. Массовое использование уже стало нормой, но целостной практики его внедрения до сих пор нет", – констатируют авторы отчета.

ИИ облегчает обучение, но ослабляет когнитивные навыки

Студенты в целом положительно оценивают влияние ИИ на обучение: 61% говорят, что благодаря ему могут уделять больше времени анализу и осмыслению идей. Каждый третий (31%) признается, что стал браться за более сложные задачи, чем раньше.

Но наряду с этим исследование фиксирует первые признаки зависимости, которые трудно игнорировать. Так, целых 22% студентов отметили, что без искусственного интеллекта им становится все сложнее сосредоточиться и справиться с задачей самостоятельно. Почти столько же (20%) откровенно признают, что работают с ИИ, чтобы выполнять задания качественнее. А вот 19% пожаловались, что стали хуже запоминать материал.

Растут и опасения по поводу использования ИИ в обучении. Так, 66% переживают, что активное использование ИИ в конечном итоге сделает обучение поверхностным и подорвет способность критически мыслить. Среди преподавателей таких еще больше – более 73%. Кроме того, 60% студентов беспокоятся, что их однокурсники используют искусственный интеллект, чтобы получить нечестное преимущество при оценке.

Методы оценки застряли в прошлом

Отдельная слабая сторона использования ИИ в высшем образовании – это подходы к оцениванию. Так, согласно полученным данным, лишь 28% студентов считают, что задания, которые они выполняют в университете, реально готовят их к работе в условиях, где ИИ уже является частью профессиональной среды. При этом каждый четвертый (24%) учится в условиях, где искусственный интеллект запрещен при выполнении любого оцениваемого задания – то есть студентов до сих пор оценивают по правилам мира, которого уже не существует.

Закономерное следствие – растущий скептицизм в отношении актуальности собственного образования. Более трети студентов (37%) сомневаются, что их программа вообще готовит их к тому рынку труда, каким он будет после их выпуска. Среди преподавателей, напротив, лишь 43% допускают, что их курсы могут устареть раньше, чем студенты получат дипломы. Авторы напоминают и о результатах предыдущего исследования DEC: еще в 2025 году 80% работодателей прямо заявили, что высшее образование отстает от реальных изменений в отрасли.

Почему в США и Канаде все по-другому

Если взглянуть на полученные данные в географическом разрезе, можно заметить, что США и Канада практикуют подход к использованию ИИ в высшем образовании, отличающийся от остального мира. Так, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке большинство преподавателей настроены на дальнейшую активную интеграцию ИИ в учебный процесс. А вот в Северной Америке все наоборот.

В США и Канаде доля преподавателей, готовых активно использовать ИИ, за один год снизилась с 76% до 67% – а это самый низкий показатель среди всех исследованных регионов. Более половины американских и канадских преподавателей (55%) убеждены, что искусственный интеллект угрожает интеллектуальному развитию человека. А 43% местных студентов поддержали бы полный запрет ИИ в университетах.

Не запрещать, а установить правила

Авторы исследования предупреждают: запрещать использование ИИ в обучении – это ошибочный путь. А главная проблема не в том, что университеты не успевают перестраивать образовательные практики. Студентам на самом деле нужны более четкие правила.

Молодежь, обучающаяся в университетах, ожидает четких правил использования ИИ, современных форматов оценки и программ, которые будут соответствовать требованиям рынка труда. В свою очередь, преподаватели тоже не отказываются от изменений, но нуждаются в четкой позиции со стороны университета, а не в пустоте, которую каждый заполняет как может.

"Те университеты, которые начнут действовать уже сейчас, будут определять будущее образования, а не догонять изменения", – заключают Алессандро Ди Лулло и Денни Биелик.

Ранее OBOZ.UA публиковал мнение украинского учителя информатики, который пожаловался, что ИИ усложнил оценку учеников.

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