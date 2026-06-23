'ИИ сломал старую метрику': учитель информатики поделился криком души о 'среднем' ученике

Использование искусственного интеллекта (ИИ) для выполнения школьных заданий, помимо прочего, затрудняет оценку работ для учителя и заставляет искать новые подходы к проверке знаний. На это пожаловался преподаватель информатики из Харькова Егор Масюк.

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В своем блоге в Threads он поделился, что использование ИИ фактически сводит на нет привычное понятие "среднего" ученика. По его словам, при проверке работ он все чаще наблюдает одну и ту же тенденцию: задания, которые раньше соответствовали уровню "крепкого среднячка", теперь без труда выполняет машина.

"Раньше система образования держалась на крепких среднячках. Ученик выучил формулу, написал шаблонный код, сдал реферат со стандартными выводами – получил хорошую оценку. Сегодня этот навык стоит ровно ноль", – написал Масюк.

Педагог отметил, что генеративные модели фактически сломали старую метрику оценки, и учитель больше не может работать по привычному методу. Приходится переосмысливать сам подход к оценке знаний.

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"Ты либо создаешь уникальный смысл, либо твою работу лучше и быстрее сделает машина. Оценивать нужно не финальный реферат, а то, как ученик конструировал промпты, как искал слепые зоны ИИ и как проверял сгенерированные факты. Главным вопросом на уроке становится не "Что ты написал?", а "Почему ты выбрал именно такой алгоритм решения?", – поделился учитель.

В комментариях коллеги поддержали педагога. И предложили несколько способов оценки знаний. В частности, формулировать задания так, чтобы их условия можно было быстро изменять и проверять, сможет ли ученик сориентироваться, как изменится результат. Эффективным методом также называли устный опрос и проверку промпта – задачи, которую ученик задавал ИИ.

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