Пропустят важные этапы в образовании: в Норвегии пошли на радикальный шаг в отношении использования ИИ в школе

Норвегия вводит полный запрет на использование искусственного интеллекта учениками начальной школы, а также ограничивает его использование старшеклассниками. Такие меры вводятся, чтобы предотвратить негативное влияние на обучение детей. В этой стране с 2024 года в школах запрещены смартфоны, а учителя получили больше полномочий для обеспечения дисциплины в классе.

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Премьер-министр Йонас Гар Стер заявил, что использование искусственного интеллекта увеличивает риск того, что дети пропустят важные этапы в образовании, сообщает Reuters. "Самое важное в школе – это то, чтобы наши дети научились читать, писать и решать математические задачи", – сказал чиновник, добавив, что новые стандарты будут введены с нового учебного года, который начнется в конце августа.

Ученики с первого по седьмой класс не должны использовать искусственный интеллект, тогда как школьники в возрасте от 14 до 16 лет могут осторожно применять эти инструменты под присмотром учителей. Старшеклассники в возрасте от 17 до 19 лет должны научиться правильно использовать ИИ, чтобы быть готовыми к дальнейшему обучению и работе.

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Норвегия начала внедрять компьютеры в классах в 1990-х годах, а планшеты – после появления iPad в 2010 году, что снизило зависимость от книг и рукописного письма.

Однако в заявлении правительство также отметило, что предложит законодательно увеличить финансирование на школьные учебники, чтобы изменить тенденцию к использованию планшетов.

Норвежское правительство также объявило о планах запретить детям пользоваться социальными сетями до достижения 16 лет, следуя тенденции, начатой Австралией и некоторыми другими странами, по сокращению использования гаджетов молодежью.

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