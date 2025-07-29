Каждый третий подросток предпочитает разговаривать с ИИ, а не с реальными друзьями: тревожные результаты исследования

Около 31% подростков считают разговоры с искусственным интеллектом такими же удовлетворительными или более удовлетворительными, чем разговоры с реальными друзьями. 21% говорят, что уровень общения примерно такой же, а 10% говорят, что он более удовлетворительный.

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Данные исследования обнародовало Common Sense Media, информирует Live now fox. В то же время, согласно результатам, 67% все еще считают разговоры с искусственным интеллектом менее удовлетворительными, чем человеческие. 47% говорят, что они гораздо менее удовлетворительные, 20% несколько менее удовлетворительные.

Около 33% подростков, которые пользуются услугами искусственного интеллекта, выбрали эту технологию для обсуждения важных или серьезных вопросов, а не реальных людей: 17% один или два раза, 12% изредка, 4% часто.

Примерно 33% подростков используют ИИ-компаньонов для социального взаимодействия и отношений, включая практику разговора, эмоциональную поддержку, ролевые игры, дружбу или романтические отношения.

46% подростков рассматривают ИИ преимущественно как инструменты или программы, тогда как 33% указали, что они не используют виртуальных помощников или используют их способами, которые не охвачены вариантами опроса.

Мониторинг показал, что 39% подростков, которые пользуются ИИ, говорят, что они применили социальные навыки, которые они практиковали вместе с ним, в реальных жизненных ситуациях. Исследователи отметили, что это чаще случается среди девушек – 45%, чем среди парней – 34%.

Чаще всего передаются навыки умения начинать разговоры – 18%, далее следуют предоставление советов – 14% и выражение эмоций – 13%. Однако 60% подростков говорят, что они не используют ИИ-компаньонов для отработки социальных навыков, что, как объясняют исследователи в отчете, свидетельствует об ограниченном практическом применении для большинства детей.

Данные для исследования состояли из опроса 1060 подростков, проведенного с апреля по май 2025 года.

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