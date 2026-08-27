Каждый третий ребенок в детском саду проводит в социальных сетях не менее часа: опрос в Гонконге поразил своими цифрами

Каждый третий воспитанник детского сада в Гонконге (Китай) проводит не менее часа в день в социальных сетях. При этом более 80% конфликтов между родителями и детьми связаны с чрезмерным временем, проводимым перед экранами.

Об этом сообщил Гонконгский институт семейного образования, обнародовавший результаты исследования, сообщает South China Morning Post. Время, проводимое перед экранами в развлекательных целях, резко возрастает с возрастом, причем 60% учеников младших классов и 66,6% старшеклассников превышают международный двухчасовой суточный лимит.

34,7% воспитанников детских садов ежедневно проводили не менее одного часа перед экранами в развлекательных целях, что противоречит рекомендациям Министерства здравоохранения. Правительство призвало усилить регулирование использования социальных сетей детьми, в частности ограничить доступ для лиц в возрасте до 16 лет. 63,9% родителей, принявших участие в опросе, конфликтовали со своими детьми из-за использования социальных сетей. 85,5 % этих споров были вызваны чрезмерным использованием. 78,8 % респондентов поддержали законодательство, устанавливающее 16 лет в качестве минимального возраста для доступа к социальным сетям.

Согласно опросу, 61,2% родителей обращались к искусственному интеллекту (ИИ) за советом по воспитанию детей. В то же время в сети высказали предположение, что, вероятно, мальчики и девочки смотрят видео на YouTube, а не проводят время в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram.

Напомним, что поколение Z (родившиеся в период с 1997 по начало 2010-х годов) стало первым в истории, у которого наблюдаются когнитивные отставания из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе. Так, современные подростки демонстрируют худшие показатели памяти, внимания, грамотности, способности решать проблемы и общего уровня IQ, чем предыдущие поколения столетие назад.

Интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что молодежь проводит больше времени в школе, чем дети в XX веке. Причины, как уверяют ученые, связаны с увеличением объема обучения, которое сейчас осуществляется с помощью образовательных технологий, включающих гаджеты.

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