Каждый второй под угрозой: 6 советов для учителей, как не выгореть на работе

Более половины украинских учителей находятся в состоянии профессионального выгорания, ведь имеют чрезмерную нагрузку. Педагоги тратят время не только на проведение уроков, но и на планирование занятий, выставление оценок, проведение кружков, профессиональное развитие, участие в мероприятиях.

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Многие учителя жалуются, что не успевают восстановить силы даже во время отпуска. Детский и семейный психолог Светлана Ройз в интервью Освитории дала советы, как педагогам уменьшить психологическую нагрузку и не выгореть.

По словам эксперта, в любой кризисной ситуации у человека прослеживается 4 реакции: менять, принять, раздражаться (активно-агрессивная реакция), ныть и требовать помощи (пассивно-агрессивная реакция).

Когда люди изменяют реальность и принимают ограничения, они берут ответственность за себя и свои проявления, чувствуя себя взрослыми. В то же время нытье и раздражение – реакция внутреннего ребенка, который продолжает ждать спасения и заботы.

Две минуты тишины

Психолог советует учителям попробовать метафору: вообразить себя огромным – размером от земли до неба и широким, как океан. Почувствовать эту мощь внутри. Возможно, проговорить: "Я взрослый. Я справлюсь". Именно в таком состоянии педагоги приходят к детям, так что школьники могут опереться на силу и устойчивость взрослых. Когда человек выгорает, у него выключается чувствительность и эмпатия.

Ройз рекомендует пользоваться практикой: "Что я сделаю сегодня для себя, чтобы оставаться чувствующим человеком?". Эксперт объясняет, что это могут быть маленькие действия. Для того, чтобы люди могли усваивать новую информацию и перераспределять уже полученную, им нужно как минимум две минуты тишины в день.

Чтобы восстановить силы и пополнить эмоциональный ресурс, по словам психолога, нужно включить "тумблер". В частности, он может быть:

телесный – физическая активность и телесные ощущения;

аудиальный – музыка или тишина;

визуальный – созерцание живых пейзажей или картин, просмотр кино;

обонятельный – приятные запахи;

вкусовой – вкусная еда, сладости;

отношения – теплые встречи со светлыми людьми, друзьями;

интеллектуальный – получение новых знаний;

интуиция – медитации, духовные практики, молитвы.

По словам специалиста, обычно люди используют один-два канала. Больше энергии можно получить из незадействованного. Например, если учителя больше пользуются каналом речи, интеллекта, отношений, то восстановиться можно благодаря другому – каналу тела. Когда задействуется неиспользованный канал, силы накапливаются быстрее, уверяет Ройз.

Тренинговый центр Суто собрал советы учителям, которые помогут сохранить и восстановить силы.

Определить и упорядочить расписание и приоритеты рабочего дня

Распределение приоритетов станет ключом к управлению временем. Так, эксперты советуют планировать более активную деятельность сразу после перерыва, ведь после него школьники возвращаются с большим количеством энергии. Таким образом удастся направить ее на продуктивную образовательную деятельность.

Также следует чередовать задания с высоким приоритетом с восстановительными мероприятиями. Это даст время на возобновление энергии, прежде чем перейти к следующему активному упражнению.

Установить границы своего рабочего времени – сделать перерыв

Управление временем учителя столь же сложно, сколь это важно. Специалисты советуют устанавливать границы, чтобы защитить свое психическое здоровье. Выделение времени для себя и для снятия стресса может помочь избежать выгорания. Когда педагог отдохнет, у него будет больше энергии на преподавание. Для этого можно определить рабочие часы и время на расслабление, так же, как люди договариваются о встрече.

Создать распорядок дня для себя

Эксперты рекомендуют расписывать распорядок дня для утренней работы, время на планирование уроков, групповые задания, которые нужно выполнить, пока ученики работают индивидуально, время для проверки работ и т.д. Если у педагогов возникают сложности с этим, они могут обратиться к коллегам с просьбой о помощи.

Оценивать разумнее, а не сложнее

Выставление оценок, мониторинг знаний и т.д. могут быстро стать изнурительным заданием. Поэтому следует думать об этом стратегически. Есть много разных способов оценивания, чтобы сэкономить время. Например, специалисты советуют выставлять оценки каждый день небольшими порциями, а не ждать когда их количество станет необъятным. Использовать инструменты самопроверки и автоматической оценки, в чем помогут цифровые образовательные платформы. Задавать домашние задания на неделю, чтобы не проверять их каждый день. Использовать тестовые задания, содержащие четкие правильные и неправильные ответы.

Пользоваться созданными коллегами шаблонами и ресурсами

Готовые, протестированные ресурсы значительно экономят время учителей. Таким образом можно сохранить свою энергию и иметь больший перерыв на отдых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что исследования определили положительное влияние занятий спортом на успехи в обучении и профилактике эмоционального выгорания. В частности, дети, обладающие физической активностью, показывают лучшие результаты по математике и чтению.

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