Каждый второй выпускник сможет получить высшее образование в Украине за государственные средства: что известно

Не менее 51% выпускников школ смогут учиться в высших учебных заведениях Украины за счет государственных средств – бюджета или гранта. Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект. Таким образом, гранты становятся полноценным, наряду с бюджетными местами, механизмом оплаты обучения.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он также отметил, что гранты будут различаться по назначению. Так, академические – по результатам национального мультипредметного теста (НМТ), социальные – для уязвимых категорий, специальные – за достижения в спорте и искусстве, а также отдельные гранты Героев – для ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и участников Революции Достоинства

В то же время приоритетом остается государственный заказ – специальности, критически важные для безопасности и экономики государства после завершения полномасштабного вторжения. Граждане, уже получившие высшее образование за счёт средств государственного бюджета или по государственному гранту, при определенных законом условиях смогут повторно получить государственную поддержку для получения той же степени образования

Механизм академических грантов начнет действовать через месяц после вступления Закона в силу, а полноценная грантовая модель финансирования – с 1 января 2027 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что УЦОЯО не допустил выпускника к НМТ из-за справки, выданной задним числом.

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