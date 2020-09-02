Кем хотят стать украинские выпускники: названы топ-10 специальностей

Среди украинских абитуриентов самыми популярными в 2020 году оказались правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования Украины, где были опубликованы самые популярные специальности будущих бакалавров, которые в сумме подали более одного миллиона электронных заявлений.
Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений:
081 Право – 116 тыс 689;
073 Менеджмент – 92 тыс 147;
035 Филология – 76 тыс 708;
122 Компьютерные науки – 63 тыс 410;
014 Среднее образование – 62 тыс 676;
051 Экономика – 50 тыс 841;
121 Инженерия программного обеспечения – 47 тыс 038;
072 Финансы, банковское дело и страхование – 46 тыс 844;
053 Психология – 43 тыс 791;
075 Маркетинг – 42 тыс 379.
Топ-10 специальностей среди абитуриентов в Украине.
Инфографика - Укринформ
Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе. Еще более 13% не смогли набрать проходной балл на ВНО по истории Украины.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.