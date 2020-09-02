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Кем хотят стать украинские выпускники: названы топ-10 специальностей

5.2т
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Среди украинских абитуриентов самыми популярными в 2020 году оказались правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования Украины, где были опубликованы самые популярные специальности будущих бакалавров, которые в сумме подали более одного миллиона электронных заявлений.

Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

  1. 081 Право – 116 тыс 689;

  2. 073 Менеджмент – 92 тыс 147;

  3. 035 Филология – 76 тыс 708;

  4. 122 Компьютерные науки – 63 тыс 410;

  5. 014 Среднее образование – 62 тыс 676;

  6. 051 Экономика – 50 тыс 841;

  7. 121 Инженерия программного обеспечения – 47 тыс 038;

  8. 072 Финансы, банковское дело и страхование – 46 тыс 844;

  9. 053 Психология – 43 тыс 791;

  10. 075 Маркетинг – 42 тыс 379.

Топ-10 специальностей среди абитуриентов в Украине.

Топ-10 специальностей среди абитуриентов в Украине.

Инфографика - Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе. Еще более 13% не смогли набрать проходной балл на ВНО по истории Украины.

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Автор
Кирилл Лютый Кирилл Лютый
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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