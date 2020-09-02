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Ким хочуть стати українські випускники: названо топ-10 спеціальностей

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Серед українських абітурієнтів найпопулярнішими у 2020 році виявилися правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти України, де були опубліковані найпопулярніші спеціальності майбутніх бакалаврів, які в сумі подали понад один мільйон електронних заяв.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

  1. 081 Право – 116 тис 689;

  2. 073 Менеджмент – 92 тис 147;

  3. 035 Філологія – 76 тис 708;

  4. 122 Комп'ютерні науки – 63 тис 410;

  5. 014 Середня освіта – 62 тис 676;

  6. 051 Економіка – 50 тис 841;

  7. 121 Інженерія програмного забезпечення – 47 тис 038;

  8. 072 Фінанси, банківська справа і страхування – 46 тис 844;

  9. 053 Психологія – 43 тис 791;

  10. 075 Маркетинг – 42 тис 379.

Топ-10 спеціальностей серед абітурієнтів в Україні.

Топ-10 спеціальностей серед абітурієнтів в Україні.

Інфографіка - Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, в 2020 році більше 8% абітурієнтів не здали ЗНО з української мови та літератури. Ще понад 13% не змогли набрати прохідний бал на ЗНО з історії України.

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Автор
Кирило Лютий Кирило Лютий
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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