Ким хочуть стати українські випускники: названо топ-10 спеціальностей

Серед українських абітурієнтів найпопулярнішими у 2020 році виявилися правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти України, де були опубліковані найпопулярніші спеціальності майбутніх бакалаврів, які в сумі подали понад один мільйон електронних заяв.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

081 Право – 116 тис 689; 073 Менеджмент – 92 тис 147; 035 Філологія – 76 тис 708; 122 Комп'ютерні науки – 63 тис 410; 014 Середня освіта – 62 тис 676; 051 Економіка – 50 тис 841; 121 Інженерія програмного забезпечення – 47 тис 038; 072 Фінанси, банківська справа і страхування – 46 тис 844; 053 Психологія – 43 тис 791; 075 Маркетинг – 42 тис 379.

Топ-10 спеціальностей серед абітурієнтів в Україні. Інфографіка - Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, в 2020 році більше 8% абітурієнтів не здали ЗНО з української мови та літератури. Ще понад 13% не змогли набрати прохідний бал на ЗНО з історії України.

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