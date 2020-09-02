Ким хочуть стати українські випускники: названо топ-10 спеціальностей

Серед українських абітурієнтів найпопулярнішими у 2020 році виявилися правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності.
Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти України, де були опубліковані найпопулярніші спеціальності майбутніх бакалаврів, які в сумі подали понад один мільйон електронних заяв.
Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:
081 Право – 116 тис 689;
073 Менеджмент – 92 тис 147;
035 Філологія – 76 тис 708;
122 Комп'ютерні науки – 63 тис 410;
014 Середня освіта – 62 тис 676;
051 Економіка – 50 тис 841;
121 Інженерія програмного забезпечення – 47 тис 038;
072 Фінанси, банківська справа і страхування – 46 тис 844;
053 Психологія – 43 тис 791;
075 Маркетинг – 42 тис 379.
Топ-10 спеціальностей серед абітурієнтів в Україні.
Інфографіка - Укрінформ
Як писав OBOZREVATEL, в 2020 році більше 8% абітурієнтів не здали ЗНО з української мови та літератури. Ще понад 13% не змогли набрати прохідний бал на ЗНО з історії України.
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