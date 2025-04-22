'Кем ты хочешь стать после окончания школы?' Эксперт по отцовству назвал ошибку, которую совершают почти все взрослые

К взрослой жизни детей нужно готовить с малого возраста. К выбору профессии и обучению в высшем учебном заведении тоже, ведь это должен быть добровольный выбор.

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Такое мнение озвучил эксперт по отцовству Владимир Швец на своей странице в социальной сети Instagram. Он считает, что вопрос, который задают большинство родителей своим детям в старших классах: "Кем ты хочешь стать после окончания школы?", является ошибочным и запоздалым.

По словам эксперта, с детьми нужно говорить о будущем, а не только спрашивать.

"Подготовку к будущему нужно начинать со школы. Просто говорить об этом естественно. Начиная с самого детства просто общаться о высшем образовании, о возможностях обучения, рассказывать свой опыт студенчества", – говорит Швец и добавляет, что именно это формирует у ребенка мнение, что ему нужна квалификация, определенный уровень знаний, чтобы стать специалистом.

" То есть готовить надо заранее", – утверждает эксперт.

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