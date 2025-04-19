Последствия будут страшными: Карпачев объяснил, стоит ли заставлять детей делать домашнее задание

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев считает, что детей нужно заставлять выполнять домашние задания. Дети ведь сами не понимают, насколько их нежелание учиться может повлиять на будущее.

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Об этом эксперт сказал в одном из эфиров проекта "Супермама". По его словам, именно ответственность родителей дать ребенку возможность выбирать – будет ли он учиться в высшем учебном заведении или найдет другой путь.

"Последствия знаете какие будут? Он просто не сдаст экзамен. Выйдет из школы со справкой, и зачем он тогда ходил в школу?", – говорит он в ответ участнице, которая сообщила, что не заставляет своего ребенка выполнять домашние задания.

Далее эксперт объясняет, что ребенку нужно донести, что школьные знания важны для того, чтобы в будущем ребенок мог выбирать, пойдет ли он учиться дальше или найдет какую-то работу, не требующую высшего образования.

"Из-за вашей недальновидности у вашего ребенка такой возможности не будет. Он не сможет поступить в ВУЗ, даже если пожелает этого. Вы ему просто объясните эту идею, потому что ребенок этого не осознает", – уверяет Карпачев.

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