Волшебного ключика нет: 9 советов, как мотивировать ребенка делать домашнее задание

Анна Боклажук
Моя Школа
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Волшебного ключика нет: 9 советов, как мотивировать ребенка делать домашнее задание

Большинство детей не любят выполнять домашние задания, и родители каждый раз ищут, как уговорить, мотивировать. Особенно тяжело это становится к концу учебного года – когда уже дети устали, а теплая погода манит на улицу к друзьям.

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Детская психотерапевт и арт-терапевт Марьяна Серажим уверена, что волшебного ключика, который подойдет для всех детей не существует. Однако, по ее словам, к каждому ученику можно найти свой секретный код и рассказывает 9 советов, которые помогут в этом.

Создание соответствующих условий

Волшебного ключика нет: 9 советов, как мотивировать ребенка делать домашнее задание

Важно, чтобы ребенок садился за выполнение домашних заданий не уставшим, голодным или раздраженным. Также, по мнению психотерапевта, родителям нужно проконтролировать место, где ребенок делает домашние упражнения – оно должно быть удобным и комфортным для него и его здоровье.

"Ребенок может считать идеальными мягкое кресло и заваленный динозаврами рабочий стол, но нарушенное кровообращение и расфокусированное внимание не дают ему сделать задачу", – говорит Серажим.

Следует учитывать темперамент ребенка

На вопрос "когда лучше делать домашнее задание" нет четкого ответа, ведь для каждого ребенка это может быть свое удобное время.

"Ошибка родителей в том, что этот вопрос они решают по своему усмотрению", – говорит эксперт и объясняет, что ребенку следует позволить самому находить пиковую работоспособность – кому-то подойдет выполнение уроков рано утром, кому-то – после ужина. К примеру, холерику после школьных занятий нужно переключиться – погулять либо заняться спортом, чтоб выплеснуть излишнюю энергию, а флегматику нужно выделить больше времени на выполнение задач, чтоб он мог сделать их неторопливо. Меланхоликам нужно время на отдых, а все уроки, которые нужно выполнить дома, следует разделить на несколько подходов и делать с перерывами.

Убрать соблазны из виду

Когда ребенок сел за домашние задания, его ничего не должно отрывать: выключите телефон, компьютер, телевизор. Чем меньше искушений рядом, тем быстрее будут сделаны уроки.

Волшебного ключика нет: 9 советов, как мотивировать ребенка делать домашнее задание

Не берите на себя лишнего

По мнению психотерапевта, важно не подгонять ребенка, и уж точно не делать домашнее задание вместо него. "Если мама больше, чем ребенок, переживает за уроки, мотивация снижается. Важно не брать на себя ответственность за домашние задачи ребенка, иначе школьник так и будет думать, что это забота мамы с папой", – объясняет она.

Избавьтесь от синдрома эксшколяра

Госпожа Серажим уверена, что родителям следует принять, что у всех свои способности и наклонности: по одним предметам ребенок будет успешным, по другим – нет, и не заставлять ребенка пытаться получить высокие баллы там, где у него это не получается. Также она советует не транслировать на ребенка свои страхи и стараться сделать так, чтобы ребенок исправил ваши школьные ошибки.

Выполнение домашних заданий должно стать привычкой

К выполнению домашних заданий нужно приучать с первого класса и важно создать максимально дружелюбное поле вокруг уроков. Если это станет ежедневной привычкой, равно как чистить зубы, то проблем будет меньше.

Дайте ребенку личное пространство

"Если бы начальник сидел рядом с вами и комментировал каждое действие, каждое написанное слово, долго бы вы выдержали?", – спрашивает эксперт и советует оставить ребенка наедине, пока он делает уроки и подходить только тогда, когда он сам просит о помощи.

Говорите о том, что важно ребенку

Психотерапевт напоминает, что мотивировать надо не тем, что беспокоит вас, а тем, что близко к ребенку. Для этого нужно понимать характер своего ребенка. Ей важно не быть единственной во всем классе, кто не сделал задачу? Важно, чтобы оно было выполнено лучше, чем у всех остальных?

Волшебного ключика нет: 9 советов, как мотивировать ребенка делать домашнее задание

По словам эксперта, очень важно найти "ключик" именно к своему ребенку, а не сравнивать его с другими, требуя таких же результатов.

Примените новейшие техники тайм-менеджмента

По мнению госпожи Серажим, нужно подобрать индивидуально тот метод, который поможет упорядочить обучение конкретному ребенку. Например, усидчивым детям с равномерной работоспособностью полезно начинать работу с заданием, которые даются сложно, оставляя затем то, что делать легче.

Тем детям, которые не любят долго сидеть на одном месте, она рекомендует попробовать технику "Помидорро" – для этого нужно разбить работу на 25-минутные отрезки и поставить таймер. После этого 5 минут перерыва и снова новое задание на 25 минут. После выполнения четырех задач – перерыв на пол часа.

Также психотерапевт советует применить методику вишлиста по системе "Автофокус": написать список всех задач (решить один пример, прочитать стихотворение, которое нужно изучить). А потом читать список и делать то, что интереснее остальных. И так, выбирая из остатков, постепенно ребенок сделает все. Ведь акцент будет не на ненавистном "надо", а на "хочу".

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