Волшебного ключика нет: 9 советов, как мотивировать ребенка делать домашнее задание

Большинство детей не любят выполнять домашние задания, и родители каждый раз ищут, как уговорить, мотивировать. Особенно тяжело это становится к концу учебного года – когда уже дети устали, а теплая погода манит на улицу к друзьям.

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Детская психотерапевт и арт-терапевт Марьяна Серажим уверена, что волшебного ключика, который подойдет для всех детей не существует. Однако, по ее словам, к каждому ученику можно найти свой секретный код и рассказывает 9 советов, которые помогут в этом.

Создание соответствующих условий

Важно, чтобы ребенок садился за выполнение домашних заданий не уставшим, голодным или раздраженным. Также, по мнению психотерапевта, родителям нужно проконтролировать место, где ребенок делает домашние упражнения – оно должно быть удобным и комфортным для него и его здоровье.

"Ребенок может считать идеальными мягкое кресло и заваленный динозаврами рабочий стол, но нарушенное кровообращение и расфокусированное внимание не дают ему сделать задачу", – говорит Серажим.

Следует учитывать темперамент ребенка

На вопрос "когда лучше делать домашнее задание" нет четкого ответа, ведь для каждого ребенка это может быть свое удобное время.

"Ошибка родителей в том, что этот вопрос они решают по своему усмотрению", – говорит эксперт и объясняет, что ребенку следует позволить самому находить пиковую работоспособность – кому-то подойдет выполнение уроков рано утром, кому-то – после ужина. К примеру, холерику после школьных занятий нужно переключиться – погулять либо заняться спортом, чтоб выплеснуть излишнюю энергию, а флегматику нужно выделить больше времени на выполнение задач, чтоб он мог сделать их неторопливо. Меланхоликам нужно время на отдых, а все уроки, которые нужно выполнить дома, следует разделить на несколько подходов и делать с перерывами.

Убрать соблазны из виду

Когда ребенок сел за домашние задания, его ничего не должно отрывать: выключите телефон, компьютер, телевизор. Чем меньше искушений рядом, тем быстрее будут сделаны уроки.

Не берите на себя лишнего

По мнению психотерапевта, важно не подгонять ребенка, и уж точно не делать домашнее задание вместо него. "Если мама больше, чем ребенок, переживает за уроки, мотивация снижается. Важно не брать на себя ответственность за домашние задачи ребенка, иначе школьник так и будет думать, что это забота мамы с папой", – объясняет она.

Избавьтесь от синдрома эксшколяра

Госпожа Серажим уверена, что родителям следует принять, что у всех свои способности и наклонности: по одним предметам ребенок будет успешным, по другим – нет, и не заставлять ребенка пытаться получить высокие баллы там, где у него это не получается. Также она советует не транслировать на ребенка свои страхи и стараться сделать так, чтобы ребенок исправил ваши школьные ошибки.

Выполнение домашних заданий должно стать привычкой

К выполнению домашних заданий нужно приучать с первого класса и важно создать максимально дружелюбное поле вокруг уроков. Если это станет ежедневной привычкой, равно как чистить зубы, то проблем будет меньше.

Дайте ребенку личное пространство

"Если бы начальник сидел рядом с вами и комментировал каждое действие, каждое написанное слово, долго бы вы выдержали?", – спрашивает эксперт и советует оставить ребенка наедине, пока он делает уроки и подходить только тогда, когда он сам просит о помощи.

Говорите о том, что важно ребенку

Психотерапевт напоминает, что мотивировать надо не тем, что беспокоит вас, а тем, что близко к ребенку. Для этого нужно понимать характер своего ребенка. Ей важно не быть единственной во всем классе, кто не сделал задачу? Важно, чтобы оно было выполнено лучше, чем у всех остальных?

По словам эксперта, очень важно найти "ключик" именно к своему ребенку, а не сравнивать его с другими, требуя таких же результатов.

Примените новейшие техники тайм-менеджмента

По мнению госпожи Серажим, нужно подобрать индивидуально тот метод, который поможет упорядочить обучение конкретному ребенку. Например, усидчивым детям с равномерной работоспособностью полезно начинать работу с заданием, которые даются сложно, оставляя затем то, что делать легче.

Тем детям, которые не любят долго сидеть на одном месте, она рекомендует попробовать технику "Помидорро" – для этого нужно разбить работу на 25-минутные отрезки и поставить таймер. После этого 5 минут перерыва и снова новое задание на 25 минут. После выполнения четырех задач – перерыв на пол часа.

Также психотерапевт советует применить методику вишлиста по системе "Автофокус": написать список всех задач (решить один пример, прочитать стихотворение, которое нужно изучить). А потом читать список и делать то, что интереснее остальных. И так, выбирая из остатков, постепенно ребенок сделает все. Ведь акцент будет не на ненавистном "надо", а на "хочу".

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