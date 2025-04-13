Учительница назвала четыре вредные вещи, которые стали нормой в школе: в чем-то есть вина родителей

У профессии учителя есть свои сложности и вызовы, которые увеличились за последние годы. Речь идет и о том, что дети стали смелее и не признают авторитность учителей и о вызовах современного мира, как, например, онлайн-обучение.

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Учительница истории средней школы в Калифорнии (США) назвала четыре вещи, которые она заметила только в своем классе. Как пишет Your Tango, по ее словам, эти моменты повлияли на культуру обучения – и все они теперь ошибочно нормализованы.

Родители пишут или звонят старшеклассникам на уроках

"Если бы у меня был доллар каждый раз, когда я просила ребенка отложить свой телефон, а они говорили: "Моя мама пишет мне сообщение", у меня было бы много денег", – говорит учительница в своем видео на TikTok. По ее мнению, родителям следует звонить или писать во время перерыва, если это не чрезвычайная ситуация.

Она считает, что такими действиями родители мешают детям, подрывают авторитет учителя и сообщают другим ученикам, что можно использовать свой телефон, если у вас есть готовые оправдания.

Ученикам трудно следовать инструкциям

"Обычно я записываю свои указания на доске, в задании, и говорю их устно. Но при этом у меня достаточно много учеников, которые все равно спрашивают о том, что мы делаем", – объясняет Алиса.

В значительной степени такое снижение внимания можно объяснить технологическими факторами, постоянно отвлекающими учеников. По словам экспертов, на концентрацию учащихся повлияло также достаточно продолжительное онлайн-обучение.

Учителя тратят больше времени на борьбу с отвлекающими факторами, чем на обучение

Более всего эта проблема касается старшеклассников. По словам учительницы, она тратит больше времени на борьбу с отвлекающими факторами, чем на обучение своих учеников.

"Из-за большого количества отвлекающих факторов выполнять свою работу очень сложно", – объясняет Алисса.

Ученики не приходят в школу подготовленными

Дети приходят на урок не подготовлены – они могут не иметь ни ручки, ни тетради – и это на самом деле является серьезным препятствием для обучения.

"Я считаю, что переход на дистанционное обучение во время пандемии, безусловно, нарушил школьные нормы и распорядок дня для учеников", – говорит преподавательница.

Несмотря на влияние внешних факторов, существенно повлиявших на современных школьников, нужно бороться с вызовами и проблемами и учить детей вести себя иначе. И, по мнению автора видео, эту работу не следует поручать только учителям, ведь результат важен и для каждого ученика и для их родителей, и государства в целом.

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