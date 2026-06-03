Ректор Киевского авиационного института (бывший Национальный авиационный университет) Ксения Семенова забила тревогу из-за обучения инженеров в Украине. В частности, она обратила внимание, почему государство не оплачивает обучение на специальности, которые "заточены под оборонку", и не позволяет вузам набирать на эти специальности столько студентов, сколько они могут.

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В пример педагог привела опыт России, где иностранцы получают стипендии в размере от $ 400 (почти 18 тысяч гривен), разрабатывая новые способы уничтожения украинцев. Поэтому, по словам Семеновой, Министерство образования и науки ограничивает университеты в максимальном объеме государственного заказа, ссылаясь на результаты наборов предыдущих лет. "Бюджетных мест в инженерии будет становиться не больше, а меньше. Да, широкий конкурс и принцип "бюджетное место ходит за студентом" – это ложь, если коротко", – пишет руководительница КАИ.

По ее словам, государство не хочет и не будет платить за обучение контрактных студентов на инженеров. Несмотря на то, что в Украине введены гранты на образование, их размер не покрывает справедливую стоимость контракта. Поэтому, "кем выигрывать войну – не понятно", – подчеркивает Семенова.

В то же время государственная политика направлена на уравнивание 116 вузов, независимо от того, действительно ли они проводят образовательную деятельность или имитируют ее.

"Зарплаты поднимают вообще повально всем. Стипендии поднимают вообще повально всем. Дополнительное финансирование получают не университеты, которые имеют наибольший импакт в борьбу за независимость государства, а те, которые будет хорошо поддержать в заголовках медиа - прифронтовые, перемещенные, какие угодно, но не те, которые ведут образовательный процесс", – добавляет ректор.

По ее словам, система финансирования образования не различает студента, который учится дистанционно, и того, который живет в общежитии в Украине. Она отмечает, что университетам выгоднее "продавать дипломы" и уходить на летние каникулы, не выделяясь. Ведь, когда вузы вносят предложения, МОН чаще всего отвечает, что они создают дополнительные необоснованные

Вместо реагирования на кризис есть упрямое следование паттернам, которые были рабочими и актуальными в мирное время. И которые сейчас делают системе высшего образования не лучше, а хуже. Университетам выгоднее продавать дипломы, и закрываться с октября по апрель. И не бухтеть. И не выделяться. Самый частый ответ на наши предложения в МОН, например, звучит так: "ваше предложение создает дополнительные необоснованные преимущества для определенных заведений относительно всех остальных".

"Когда наконец в верхних слоях атмосферы поверят, что нам надо своя Алабуга, российские детки уже станут неплохими физиками и математиками и будут фигачить их оборонпром куда-то в космос", – подчеркивает Семенова.

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