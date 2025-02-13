'Кем я стану, когда вырасту?' Консультантка по образованию дала совет студентам, выбирающим профессию

Консультантка по образованию и обучению PhD Марианна Калабухова советует абитуриентам выбирать не конкретную профессию, а сферу деятельности, в которую они будут входить через бакалаврат. Проблема в том, что в большинстве перечней конкретных профессий есть такие, которых вообще уже не существует, или те, что исчезают или автоматизируются.

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Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook. По ее словам, это позволит выпускнику сохранить гибкость и адаптивность на рынке труда, открывая множество возможностей для развития в разных направлениях.

"Учитывая постоянное развитие технологий и новых отраслей, ориентация на широкую сферу деятельности – разумный, эффективный и перспективный шаг на пути к успешной и динамичной профессиональной карьере", – отметила Калабухова.

Консультантка также объяснила, почему следует выбирать сферу деятельности, а не профессию.

Изменения на рынке труда. Профессии меняются или исчезают из-за технологического прогресса и автоматизации. Сфера деятельности позволяет подготовиться к возможным изменениям, поскольку их квалификация применима в различных профессиях.

Множественность карьерных путей. Выбирая область абитуриент имеет больше возможностей для развития карьеры. После изучения бизнес-администрирования можно работать менеджером, консультантом, аналитиком или даже предпринимателем – все это часть бизнес-сферы. Сфера ИТ имеет более 50 профессий.

Выбирая область абитуриент имеет больше возможностей для развития карьеры. После изучения бизнес-администрирования можно работать менеджером, консультантом, аналитиком или даже предпринимателем – все это часть бизнес-сферы. Сфера ИТ имеет более 50 профессий. Адаптивность. Такие сферы, как технологии, медицина или образование постоянно развиваются и дают возможность работать в различных направлениях.

Смешивание навыков. Например, изучая сферу маркетинга, можно одновременно приобрести навыки в управлении проектами, креативном мышлении, анализе данных, что открывает большее количество возможностей.

Гибкость. Выбирая сферу, абитуриент может выбирать после бакалавриата среди нескольких профессий.

Выбирая сферу, абитуриент может выбирать после бакалавриата среди нескольких профессий. Возможность дальнейшего обучения. Это важно, поскольку профессии меняются с течением времени, а вот навыки, полученные в определенной сфере, могут оставаться актуальными долгие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее образовательная консультантка Марьяна Калабухова назвала ключевую ошибку украинских школьников при выборе учебы.

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