"Кем я стану, когда вырасту?" Консультантка по образованию дала совет студентам, выбирающим профессию
Консультантка по образованию и обучению PhD Марианна Калабухова советует абитуриентам выбирать не конкретную профессию, а сферу деятельности, в которую они будут входить через бакалаврат. Проблема в том, что в большинстве перечней конкретных профессий есть такие, которых вообще уже не существует, или те, что исчезают или автоматизируются.
Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook. По ее словам, это позволит выпускнику сохранить гибкость и адаптивность на рынке труда, открывая множество возможностей для развития в разных направлениях.
"Учитывая постоянное развитие технологий и новых отраслей, ориентация на широкую сферу деятельности – разумный, эффективный и перспективный шаг на пути к успешной и динамичной профессиональной карьере", – отметила Калабухова.
Консультантка также объяснила, почему следует выбирать сферу деятельности, а не профессию.
- Изменения на рынке труда. Профессии меняются или исчезают из-за технологического прогресса и автоматизации. Сфера деятельности позволяет подготовиться к возможным изменениям, поскольку их квалификация применима в различных профессиях.
- Множественность карьерных путей. Выбирая область абитуриент имеет больше возможностей для развития карьеры. После изучения бизнес-администрирования можно работать менеджером, консультантом, аналитиком или даже предпринимателем – все это часть бизнес-сферы. Сфера ИТ имеет более 50 профессий.
- Адаптивность. Такие сферы, как технологии, медицина или образование постоянно развиваются и дают возможность работать в различных направлениях.
- Смешивание навыков. Например, изучая сферу маркетинга, можно одновременно приобрести навыки в управлении проектами, креативном мышлении, анализе данных, что открывает большее количество возможностей.
- Гибкость. Выбирая сферу, абитуриент может выбирать после бакалавриата среди нескольких профессий.
- Возможность дальнейшего обучения. Это важно, поскольку профессии меняются с течением времени, а вот навыки, полученные в определенной сфере, могут оставаться актуальными долгие годы.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее образовательная консультантка Марьяна Калабухова назвала ключевую ошибку украинских школьников при выборе учебы.
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