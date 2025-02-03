Образовательная консультантка, работающая с детьми из 10 стран, назвала ключевую ошибку украинских школьников при выборе учебы

Большинство выпускников школ в Украине не имеют целенаправленной стратегии своего обучения в университетах и колледжах. При выборе будущей профессии они в большинстве своем руководствуются тем, чтобы было интересно и была возможность найти себя. Однако эта идея является неэффективной и дезориентирующей.

Видео дня

Такое мнение высказала консультант по образованию и обучению PhD Марьяна Калабухова, которая работает с детьми из более чем 10 стран, на своей странице в Facebook. По словам эксперта, 90% детей из Украины, с которыми они общались, на вопрос "Зачем вообще тебе учиться после школы", отвечали: "Чтобы было интересно", "Чтобы нравилось", "Чтобы найти себя", "Чем заниматься тем, что любишь".

"В этом вашем "нравится", "любить", "найти себя" смысла нет, настолько эти понятия абстрактны и эмоционально перенасыщены. Они, как путь без курса, пряма без вектора, иду туда не знаю куда", – убеждена Калабухова.

По ее словам, обучение после школы на бакалаврате – это абсолютно "земная", прагматичная, реальная категория, которая требует выносливости, интеллекта и воли. Поэтому этот выбор следует просчитывать до мелочей.

Для того чтобы лучше понять, куда выпускникам идти учиться, консультант советует сосредоточиться на таких пунктах в ответ на вопрос "зачем?":

для построения карьеры, то есть доступа к определенному ряду профессий;

для самостоятельности или финансовой стабильности – обучение является первым шагом к получению базовых навыков в профессии;

для достижения личной цели (здесь следует проработать над определением цели);

для получения вариантов работы определенного уровня;

инвестиция в будущее – полученные навыки и знания будут использованы в течение жизни и монетизированы;

социальный лифт – образование открывает двери в определенные слои общества, связанные с определенным социальным статусом;

для расширения мировоззрения;

для установления связей;

для получения диплома – дипломы определенных учебных заведений, отраслей или квалификационных уровней, отмечает эксперт, по всему миру действительно могут быть полезными.

Она посоветовала родителям пересмотреть стратегию планирования в сторону эффективности и это решит много недоразумений, избавит от неприятных "сюрпризов" и повысит совпадение по критерию "ожидания – реальность".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава УЦОКО Игорь Ликарчук отметил, что реформа старшей школы имеет значительную проблему. Ученики не хотят поступать в учреждения профессионального образования, ведь нет мотивации, которая есть у студентов за рубежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!