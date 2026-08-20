Киев рискует остаться без учителей химии: вступительная кампания 2026 показала тревожные результаты

В Киеве может возникнуть дефицит учителей химии в школах. Так, в 2026 году лишь две абитуриентки получили рекомендацию к зачислению на контрактную форму обучения на факультет Среднего образования (Химия) в Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова. Одна из них регистрировалась по квоте-1*, указав химию в качестве третьего приоритета, имея средний балл 114,7 и выбрав этот предмет для сдачи на национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Другая абитуриентка имеет средний балл 136,03, однако сдавала географию в качестве четвертого предмета по выбору. Обе подавали заявления на бюджетное обучение, однако получили рекомендацию к зачислению на контракт. Таким образом, в случае, если они не подтвердят свой выбор, у вуза не будет студентов, обучающихся по данной специальности. Соответствующие данные размещены на сайте Vstup.osvita.ua.

Еще у 13 абитуриентов заявления на поступление были деактивированы по разным причинам. Часть из них была зачислена на бюджет по другой приоритетности, остальные получили рекомендацию на зачисление на бюджет по первой приоритетности. Лишь двое абитуриентов указали химию вторым приоритетом. Остальные — третьим и ниже.

Максимальное количество абитуриентов, которых вуз имеет официальное право зачислить на обучение по определенной специальности или образовательной программе за один год, составляет 13. Максимальный объем государственного заказа – 11 мест (наибольшее количество абитуриентов, которых университет может зачислить на бюджет по открытому конкурсному предложению).

Напомним, всего два абитуриента в Киеве зачислены на обучение в Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова по специальности Среднее образование (Физика и астрономия). Оба не сдавали физику в качестве четвертого предмета на НМТ в 2026 году. Один из них выбрал иностранный язык, другой – географию.

Абитуриент, который будет учиться на бюджетной основе, имеет средний балл 132,89 и первый приоритет, на контрактной основе – 130,14 и шестой приоритет. Еще у четырех абитуриентов заявления были деактивированы, и они поступили на другую специальность.

В Украине может возникнуть критическая ситуация с учителями физики и химии. Так, по состоянию на 22 июля из 338 086 заявлений на поступление на бакалавриат только 50 было подано на обучение по специальности Среднее образование (химия) и 63 заявления – на Среднее образование (физика и астрономия). Это 0,015% и 0,019% соответственно от общего количества заявлений, что составляет менее 1%.

По химии больше всего заявлений поступило в Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка – 12 абитуриентов со средним баллом 145,42. Еще 11 – в Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого (Запорожская область) со средним баллом 149,59. Самый высокий средний балл отмечается в Днепровском национальном университете им. Гончара – 157,92.

В то же время 53% школ в Украине столкнулись с нехваткой учителей. Лишь в 44% учебных заведений отсутствуют вакантные педагогические должности. Только в 40% школ все педагоги преподают в соответствии со своей специальностью. Следовательно, в 60% учебных заведений преподаватели вынуждены совмещать преподавание нескольких предметов из-за того, что некому работать.

*Квота-1 – это отдельная часть бюджетных мест (как правило, до 10%, а в перемещенных вузах – до 30%) в высших учебных заведениях Украины, выделенная для поступления представителей льготных категорий. Она позволяет участвовать в конкурсе только среди представителей своей категории, а не в общем потоке.

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