Киевлянин, получивший 600 баллов на НМТ, дал советы будущим выпускникам и раскрыл секреты успеха

Андрей Черненко, выпускник лицея "Интеллект" города Киева, получил самый высокий результат – 600 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Такого успеха парню удалось добиться благодаря слаженной работе с преподавателями и самостоятельным усилием.

Юноша рассказал Украинскому центру оценивания качества образования (УЦОКО), что в лицее, где он учился, преподаватели по отдельным предметам прилагали все усилия, чтобы выпускники имели хорошую подготовку к тестам. Однако, кроме подготовки в учебном заведении, Андрей по собственному опыту советует будущим студентам тренироваться по предметам заранее.

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В частности, добавляет, что без жажды знаний и повседневной работы так успешно подготовиться к прохождению тестов не получилось бы. Кроме выполнения заданий в школе, парень проходил все тесты ВНО и НМТ за прошлые годы. По его словам, это лучший путь, чтобы качественно подготовиться к сдаче экзаменов.

"Мне нравилось учиться, я ответственно относился к учебе и выполнял все работы даже во время карантинов и войны", – рассказывает выпускник лицея.

Обладатель 600 баллов с НМТ советует готовиться раньше времени, выполнять варианты прошлых лет, анализировать ошибки, не бояться и помнить – экзамен легкий.

Кроме успеваемости на НМТ Андрей увлекается рисованием и скульптурой. А вдохновляет его многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк, который, по словам парня, знает, как добиться успеха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что выпускница с Буковины получила 45 тысяч гривен за 600 баллов с НМТ.

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