Выпускница с Буковины получила 45 тысяч гривен за свои знания: она набрала 600 баллов на НМТ

В Новоднестровске Черновицкой области выпускники 11 классов получили денежные награды от местных властей за успешную сдачу национального мультипредметного теста (НМТ). В частности, ученица одной из местных гимназий Анна Бирковская набрала максимальные 600 баллов и стала обладательницей денежного подарка в 45 тысяч гривен.

Депутаты Черновицкого совета ввели денежное вознаграждение ученикам Новоднестровских учебных заведений, которые лучше всего сдадут НМТ, рассказывает издание "Молодой буковинец". В частности, те, кто будет сдавать тест на 200 баллов по трем предметам, могут получить 45 тысяч гривен, как Бирковская, выпускница Новоднестровской гимназии, ныне студентка Киевского национального университета им. Шевченко.

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Ученики, которые получат максимальные баллы по двум предметам, могут рассчитывать на вознаграждение в 30 тысяч гривен, кто же будет иметь 200 по одному предмету – 15 000 грн.

Кроме весомых финансовых наград, в городском совете поддерживают и тех, кто немного недотянул – учащиеся, набравшие от 190 до 199 баллов, имеют возможность получить полторы тысячи гривен за каждый предмет. В частности, выпускники Новоднестровской гимназии, набравшие 190 и 193 балла, уже получили поощрение.

Как отмечают в управлении образования Черновицкого городского совета, решение о предоставлении денежного вознаграждения учащимся, показывающим лучшие результаты мультитеста, было поддержано депутатами в августе 2023 года, сейчас первые выпускники уже начали получать деньги.

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