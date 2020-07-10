Выпускники из Киева записали видео о "ненависти к крымским татарам": последовали публичные извинения

Ученики киевской школы №90 после сдачи ВНО записали видео, в котором нецензурно выражались в адрес крымскотатарского народа.

На своей странице в Facebook руководство школы принесло публичные извинения. Сам скандальный ролик обнародовала в сети выпускница, однако вскоре его удалила. Записью видео на своей странице в Facebook поделился Гирей Баталов (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Он также обнародовал скриншоты сообщений, где школьники, участвующие в видео, приносят свои извинения.

На ролике они заявляли, что "ненавидят крымских татар" и историю Украины, очевидно, за сложные вопросы на ВНО.

"В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону", – говорится в сообщении школы.

Ситуация, по словам администрации учебного учреждения, выявила необходимость прикладывать больше усилий по изучению истории Украины и ее коренных народов.

Скриншот

На скандал отреагировал и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. После публичных извинений он заявил, что инцидент исчерпан.

"Меджлис крымскотатарского народа приглашает выпускников, которые допустили в своем поведении оскорбительный выпад против крымскотатарского народа, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где каждому из них лично всемирно известный правозащитник, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа", – сообщил Чубаров.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Скриншот

Скриншот

Ответ школьницы. Facebook / Гирей Баталов

Ответ школьницы. Facebook / Гирей Баталов

Ответ школьницы. Facebook / Гирей Баталов

Ответ школьницы. Facebook / Гирей Баталов

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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