Выпускники из Киева записали видео о "ненависти к крымским татарам": последовали публичные извинения

Ученики киевской школы №90 после сдачи ВНО записали видео, в котором нецензурно выражались в адрес крымскотатарского народа.
На своей странице в Facebook руководство школы принесло публичные извинения. Сам скандальный ролик обнародовала в сети выпускница, однако вскоре его удалила. Записью видео на своей странице в Facebook поделился Гирей Баталов (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Он также обнародовал скриншоты сообщений, где школьники, участвующие в видео, приносят свои извинения.
На ролике они заявляли, что "ненавидят крымских татар" и историю Украины, очевидно, за сложные вопросы на ВНО.
"В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону", – говорится в сообщении школы.
Ситуация, по словам администрации учебного учреждения, выявила необходимость прикладывать больше усилий по изучению истории Украины и ее коренных народов.
Скриншот
На скандал отреагировал и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. После публичных извинений он заявил, что инцидент исчерпан.
"Меджлис крымскотатарского народа приглашает выпускников, которые допустили в своем поведении оскорбительный выпад против крымскотатарского народа, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где каждому из них лично всемирно известный правозащитник, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа", – сообщил Чубаров.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Скриншот
Скриншот
Ответ школьницы.
Facebook / Гирей Баталов
Ответ школьницы.
Facebook / Гирей Баталов
Ответ школьницы.
Facebook / Гирей Баталов
Ответ школьницы.
Facebook / Гирей Баталов
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Калуше на Прикарпатье суд впервые оштрафовал мать, потому что ее сын вместе с двумя одноклассниками издевался над ребенком.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.