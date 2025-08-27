Киевский авиационный институт выбрал президента: кто такая Ксения Семенова

Ректором Киевского авиационного института (бывший Национальный авиационный университет) стала Ксения Семенова, которая находилась в должности исполняющей обязанности ректора с 2024 года. Нынешняя руководительница вуза закончила факультет электроники этого учреждения высшего образования, а ее отец был ученым и также выпускником этого же вуза.

О назначении сообщил народный депутат и член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук. По его словам, Наблюдательный совет пытался найти лучшего кандидата и после многих собеседований отдал предпочтение Семеновой.

"Наблюдательный Совет КАИ утвердил результаты конкурса на должность руководителя Киевского авиационного института. Избрана Ксения Семенова. Для кого-то этот результат был очевидным и понятным с самого начала, но не для Наблюдательного Совета. Наша цель была найти действительно лучшего кандидата для Авиационного университета в это время, в этих условиях", – отметил Грищук.

На такое решение также отреагировала и сама Семенова. Она поблагодарила за доверие и поддержку в таком назначении.

"Это было непросто, мягко говоря. Спасибо Наблюдательному Совету за доверие. Всем спасибо за волнение и поддержку, особенно команде и партнерам. Спасибо Федорову и Лисовому, что в принципе бывают конкурсы на должности руководителей универов. Это кое-что очень правильное", – написала ректор КАИ.

Что известно о Ксении Семеновой

Ксения Семенова – и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию НАУ, педагог, директор образовательных программ в бизнес-инкубаторе YEP, депутат Киевского городского совета, секретарь комиссии по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, с 2013 до 2021 года преподавала в НАУ, координировала различные всеукраинские и международные образовательные и научно-популярные проекты. С началом полномасштабного вторжения является соучредителем благотворительного фонда "Соломенские котики".

Семенова является соавтором масштабного исследования "Будущее университетов" Украинского института будущего. Получила стипендию программы "Завтра.UA" Фонда Виктора Пинчука.

В 2013 году закончила обучение по направлению "Электронные устройства и системы", в 2016 – по образовательно-профессиональной программе кандидата наук в НАУ.

