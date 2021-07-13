Под Одессой 11-классник закончил школу вместе со своим псом. Фото и видео хвостатого "выпускника"

В городе Килия Одесской области один из выпускников пришел на праздник со своим псом. Собака одиннадцатиклассника Артема, которую зовут Стражник, каждое утро провожала хозяина в школу.

Это произошло на выпускном в Килийской школе №1, пишет "Бессарабия INFORM". Парень стал заботиться о псе-дворняжке, когда тот еще был щенком, около двух лет назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Животное появлялось в школе каждый день, сопровождая Артема на уроки. В виде исключения Стражника иногда пускали на занятия. В классе, как заявляется, питомец вел себя очень сдержанно и тихо, он послушно сидел рядом с мальчиком.

"У нас в классе 24 человека, Стражник был 25-м", – сказала классный руководитель Артема Татьяна Терзи, которая за два года и сама очень привязалась к собаке.

Выпускной в Килии

Пес на уроке. Источник: Бессарабия INFORM

По ее словам, пес – любимец всего класса. Хозяин сперва пытался отучить Стражника от привычки везде ходить за ним, но понял, что для питомца это важно, поэтому не стал препятствовать. Со временем это вошло в привычку.

Выпускной. Источник: Бессарабия INFORM

Выпускной в школе №1 в Килии. Источник: Бессарабия INFORM

По словам классного руководителя, у Артема есть младший брат, который учится в седьмом классе. Однако любовь и преданность Стражник проявляет только к своему спасителю – к тому, кто однажды не дал умереть от голода на улице.

На церемонию вручения школьных аттестатов, которая проходила в кафе, Артем появился вместе со своим другом. Пес вместе с выпускником прошелся, чтобы забрать документ, а потом позировал для фотографий.

Мальчик пришел вместе с собакой. Источник: Бессарабия INFORM

Животное запечатлели на фотографиях. Источник: Бессарабия INFORM

Килия на карте

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе 2 июля студенты Национального университета "Одесская морская академия" устроили необычную выходку на выпускной. Они массово прыгали в море с причала на пляже Ланжерон.

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