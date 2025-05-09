'Киса Мура, где ты была?' Карпачев объяснил, нужны ли развивающие карточки и логические игры детям от 1 до 3 лет

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев объяснил, как развивающие карточки и логические игры с детьми от 1 до 3 лет влияют на их будущее. По его словам, они эффективны в развитии когнитивных и речевых и социальных навыков.

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Об этом эксперт сказал в одном из эфиров проекта "Супермама". Он рассказал, что такие игры обогащают словарный запас, помогая ребенку говорить увереннее.

Также, по словам Карпачева, логические упражнения симулируют развитие новых нейронных связей, что улучшает внимание, память и творческое мышление.

"Хотя достижения ребенка в три года не определяют будущий успех или судьбу ребенка, эти навыки облегчат жизнь в ближайшие годы, особенно, если ребенок получает удовольствие от собственных успехов", – уверен эксперт.

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