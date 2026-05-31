'Клали ли вы книгу под подушку, чтобы запомнить стихотворение?' Украинцы поделились смешными лайфхаками из школы, которые до сих пор их выручают

Украинцы поделились смешными лайфхаками, которые до сих пор выручают не только в школе, но и во взрослой жизни. Среди них – положить книгу под подушку, чтобы запомнить стихотворение.

Под постом в Threads пользователи сети рассказали, что пользовались этим методом не только для изучения стихов, но и чтобы запомнить важную информацию перед экзаменом. Некоторые подчеркивали, что утром еще нужно прочитать материал "на чистую голову", чтобы он точно отложился.

Кроме подготовки к урокам, украинцы использовали этот метод и в университетах, и во взрослой жизни. В частности, кто-то сдавал так экзамены по вождению, вступительные в медицинский вуз или подтверждал дипломы за границей. Пользователи сети также делились, что кроме книги под подушкой, они могли класть монетку в обувь, не оставляли открытыми портфель, чтобы не убежали хорошие оценки, не мыли волосы или кричали в окно перед сессией.

"Конечно, и обязательно после того как проснулся – надо все прочитать, как говорится "на чистую голову".

"И портфель не оставляла открытым, чтобы хорошие оценки не убегали".

"Нет, я учила стихи вслух. А вот книгу по физике клала, потому что еще та байда, но помогало только списывать".

"Я так до конца магистратуры делала, вы что".

"И еще 10 копеек".

"и кусок хлеба, который потом ела утром".

"Я так КРОК учила, а вы про стихотворение в школе".

"Делал, еще в окно кричал перед сессией".

"Конечно! А еще не мыли волосы, чтобы знания не смыть, и клали монетку в кроссовок на удачу".

