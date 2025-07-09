"Клиент всегда прав": почему некоторые преподаватели университетов ставят более высокие оценки, чем студенты заслуживают
Некоторые преподаватели высших учебных заведений завышают оценки студентам, ведь на этом настаивает руководство вузов. Это происходит, потому что учеников рассматривают как клиентов, и они хотят, чтобы клиенты были довольны. В то же время, многие ученые испытывают разочарование и беспомощность, ведь не ставят баллы добровольно. Такая ситуация наблюдается в течение последних 50 лет.
Практика повышения оценок может подорвать качество университетского диплома и престиж высшего образования, информирует Тhe Сопѵегѕатіоп. В отчете Австралии за 2024 год было обнаружено, что количество отличных оценок, выставленных студентам Сиднейского университета, выросло на 234% между 2011 и 2021 годами.
В 2024 году ученые провели опрос среди ученых. В мониторинге приняло участие 110 респондентов. Среди них 73% заявили, что наблюдали завышение оценок в своих университетах. 50% академиков указало, что они были разочарованы завышением оценок, 44% указали на бессилие и еще 31% на недовольство. Около 11% остались равнодушными, а 7% были довольны ситуацией, с которой они столкнулись по инфляции оценок.
Поскольку оценки студентов обычно используются при принятии решений о повышении и удержании в должности, это означает, что преподаватели могут завышать баллы, чтобы получить положительные оценки.
Кроме того, если студент жалуется на свою оценку, это автоматически увеличивает объем работы для преподавателя, которому нужно пересмотреть ее и потенциально ответить старшекурсникам или другим членам руководства университета. Некоторые из педагогов говорили о том, что повышали оценки, которые не сдали курс с менее чем двумя баллами. Таким образом они пытались экономить часы своего рабочего времени.
В то же время, преподаватели университетов рассказали, что они не чувствуют поддержки, если студент оспаривает свои оценки. Так, ученым "очень трудно" не подвести студента. В частности, это касается случая, когда "клиент всегда прав, и если он недоволен, вас просят переоценить".
Некоторые респонденты оправдывали повышение оценок как приемлемый компромисс, если это делать в ограниченной степени, или как нечто морально нейтральное. Как отметил один из них, более высокие оценки являются результатом того, что больше людей учатся в университете.
Фраза "клиент всегда прав" была придумана в 1909 году Гарри Гордоном Селфриджем, основателем универмага Selfridge в Лондоне. Она обычно используется компаниями, чтобы убедить посетителей в том, что они получат хороший сервис в этой компании, а сотрудников – что они должны предоставить им его.
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