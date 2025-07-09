Некоторые преподаватели высших учебных заведений завышают оценки студентам, ведь на этом настаивает руководство вузов. Это происходит, потому что учеников рассматривают как клиентов, и они хотят, чтобы клиенты были довольны. В то же время, многие ученые испытывают разочарование и беспомощность, ведь не ставят баллы добровольно. Такая ситуация наблюдается в течение последних 50 лет.

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Практика повышения оценок может подорвать качество университетского диплома и престиж высшего образования, информирует Тhe Сопѵегѕатіоп. В отчете Австралии за 2024 год было обнаружено, что количество отличных оценок, выставленных студентам Сиднейского университета, выросло на 234% между 2011 и 2021 годами.

В 2024 году ученые провели опрос среди ученых. В мониторинге приняло участие 110 респондентов. Среди них 73% заявили, что наблюдали завышение оценок в своих университетах. 50% академиков указало, что они были разочарованы завышением оценок, 44% указали на бессилие и еще 31% на недовольство. Около 11% остались равнодушными, а 7% были довольны ситуацией, с которой они столкнулись по инфляции оценок.

Поскольку оценки студентов обычно используются при принятии решений о повышении и удержании в должности, это означает, что преподаватели могут завышать баллы, чтобы получить положительные оценки.

Кроме того, если студент жалуется на свою оценку, это автоматически увеличивает объем работы для преподавателя, которому нужно пересмотреть ее и потенциально ответить старшекурсникам или другим членам руководства университета. Некоторые из педагогов говорили о том, что повышали оценки, которые не сдали курс с менее чем двумя баллами. Таким образом они пытались экономить часы своего рабочего времени.

В то же время, преподаватели университетов рассказали, что они не чувствуют поддержки, если студент оспаривает свои оценки. Так, ученым "очень трудно" не подвести студента. В частности, это касается случая, когда "клиент всегда прав, и если он недоволен, вас просят переоценить".

Некоторые респонденты оправдывали повышение оценок как приемлемый компромисс, если это делать в ограниченной степени, или как нечто морально нейтральное. Как отметил один из них, более высокие оценки являются результатом того, что больше людей учатся в университете.

Фраза "клиент всегда прав" была придумана в 1909 году Гарри Гордоном Селфриджем, основателем универмага Selfridge в Лондоне. Она обычно используется компаниями, чтобы убедить посетителей в том, что они получат хороший сервис в этой компании, а сотрудников – что они должны предоставить им его.

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