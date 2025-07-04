Ученики теряют до 30% знаний на летних каникулах: какие предметы в зоне риска

Дети во время летних каникул теряют до 30% знаний, из-за чего имеют проблемы с обучением, когда возвращаются в школу. Наиболее заметны образовательные потери по математике и чтению.

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К таким выводам пришли исследователи Школы образования и развития при Университете Майами. Они уверяют, что дети имеют проблемы с обучением, ведь у них отсутствуют дополнительные летние мероприятия для закрепления и продолжения получения знаний.

Эксперты советуют обращаться к учителям, чтобы узнать, как учатся дети. Педагоги помогут определить, на каких академических направлениях стоит сосредоточиться школьникам в течение лета, чтобы дети были готовы к возвращению в школы.

Исследования показывают, что родители, которые читают своим детям или вместе с ними, помогают им улучшить словарный запас, понимание прочитанного и фонетику. Кроме того, это укрепляет связь между родителями и ребенком. По словам специалистов, родительское ободрение является прекрасным стимулом для детей продолжать обучение.

Советы специалистов, чем занять школьников на каникулах

Практиковать письмо. Пусть дети пишут письма родственникам или друзьям о своем повседневном опыте. Они создают короткие рассказы, которые могут побудить к обсуждениям и таким образом развивать критическое мышление.

Использовать прогулки как возможности для обучения. Посещение пляжа, парков и музеев может обогатить учебный опыт. Музеи могут расширить знания об искусстве и истории и увеличить словарный запас.

Записать ребенка на читательский конкурс местной библиотеки, где учеников поощряют читать книги и соревноваться за призы в течение лета.

Для старших детей ставить цели на лето. Многие школы предоставляют ученикам летние списки, чтобы поощрить их к чтению и поддерживать свой уровень.

Использовать книги для развития навыков, которые интересуют подростков (будь то кулинария, физические упражнения, игра на музыкальном инструменте или фокусы).

Поскольку старшие дети пользуются социальными сетями, можно поощрять их создавать сообщения в TikTok о прочитанной книге.

Чтобы улучшить математические навыки, во время покупок пусть ребенок оценивает, сколько будут стоить продукты. Получив фактическую сумму, школьники смогут определить, насколько она отличалась от фактически потраченной суммы.

Во время путешествий стоит поощрять детей вести дневник, где они могут записывать о каждом месте, которое посещают.

Также можно помочь ученику создать собственную книгу. Сшить их скрепками или сложить в папку и проиллюстрировать рисунками.

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