Ученики теряют до 30% знаний на летних каникулах: какие предметы в зоне риска
Дети во время летних каникул теряют до 30% знаний, из-за чего имеют проблемы с обучением, когда возвращаются в школу. Наиболее заметны образовательные потери по математике и чтению.
К таким выводам пришли исследователи Школы образования и развития при Университете Майами. Они уверяют, что дети имеют проблемы с обучением, ведь у них отсутствуют дополнительные летние мероприятия для закрепления и продолжения получения знаний.
Эксперты советуют обращаться к учителям, чтобы узнать, как учатся дети. Педагоги помогут определить, на каких академических направлениях стоит сосредоточиться школьникам в течение лета, чтобы дети были готовы к возвращению в школы.
Исследования показывают, что родители, которые читают своим детям или вместе с ними, помогают им улучшить словарный запас, понимание прочитанного и фонетику. Кроме того, это укрепляет связь между родителями и ребенком. По словам специалистов, родительское ободрение является прекрасным стимулом для детей продолжать обучение.
Советы специалистов, чем занять школьников на каникулах
- Практиковать письмо. Пусть дети пишут письма родственникам или друзьям о своем повседневном опыте. Они создают короткие рассказы, которые могут побудить к обсуждениям и таким образом развивать критическое мышление.
- Использовать прогулки как возможности для обучения. Посещение пляжа, парков и музеев может обогатить учебный опыт. Музеи могут расширить знания об искусстве и истории и увеличить словарный запас.
- Записать ребенка на читательский конкурс местной библиотеки, где учеников поощряют читать книги и соревноваться за призы в течение лета.
- Для старших детей ставить цели на лето. Многие школы предоставляют ученикам летние списки, чтобы поощрить их к чтению и поддерживать свой уровень.
- Использовать книги для развития навыков, которые интересуют подростков (будь то кулинария, физические упражнения, игра на музыкальном инструменте или фокусы).
- Поскольку старшие дети пользуются социальными сетями, можно поощрять их создавать сообщения в TikTok о прочитанной книге.
- Чтобы улучшить математические навыки, во время покупок пусть ребенок оценивает, сколько будут стоить продукты. Получив фактическую сумму, школьники смогут определить, насколько она отличалась от фактически потраченной суммы.
- Во время путешествий стоит поощрять детей вести дневник, где они могут записывать о каждом месте, которое посещают.
- Также можно помочь ученику создать собственную книгу. Сшить их скрепками или сложить в папку и проиллюстрировать рисунками.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 веселых играх, которые учат детей полезным привычкам.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!