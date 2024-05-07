''Кнут ясен. Но где пряник?'' Владимир Спиваковский объяснил, почему не стоит штрафовать учеников за прогулы в школах

Штрафовать детей за прогулы было бы справедливо в мирное время, считает образовательный эксперт Владимир Спиваковский. По его словам, в условиях полномасштабной войны России против Украины многие граждане имеют нехватку финансов, поэтому такой способ вряд ли приживется.

Специалист объясняет, что в Украине нет системы поощрения школьников к обучению, но понятно, каким может быть наказание. В частности, он предлагает перенять опыт Южной Кореи, где к школьникам повышены требования к усердию, состязательности и целеустремленности. Об этом Спиваковский рассказал в интервью OBOZ.UA.

"В мирное время система штрафов за прогулы могла бы считаться справедливой. Но в условиях войны и нехватки денег у родителей это мероприятие вряд ли приживется. Кнут ясен. Но где пряник?", – рассказал эксперт.

Он делится, что в Украине взят курс на финскую систему образования, которая имеет низкий уровень требований – толерантность, отсутствие оценок, забота о слабых и т.д. По его словам, именно это привело к понижению ответственности участников образовательного процесса.

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Интервью с Владимиром Спиваковским читайте в среду, 7 мая, на OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в странах Европы наказывают родителей за каникулы для детей вне школьного графика.

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