Когда будет отставка Шкарлета? Шмыгаля прямо спросили, и вот что он ответил

Премьер-министр Денис Шмыгаль проигнорировал вопрос о том, когда будет отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета. Не назвал он и достижения Шкарлета на этой должности, благодаря которым он до сих пор ее занимает.

Остался без ответа и вопрос об обвинениях министра в плагиате. Все вопросы премьеру задала народная депутат от "Голоса" Инна Совсун и старшая преподавательница кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская Академия" во время часа вопросов к правительству в Верховной раде 18 февраля.

Когда Инна Совсун взяла слово, то отметила, что в последние несколько недель по Украине прокатилась серия студенческих протестов. И требуют они все одного – отставки Сергея Шкарлета за "абсолютно проваленную политику в сфере образования и науки".

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Депутат задала премьер-министру четыре вопроса о работе главы МОН и его отставке:

Скажите, как мне объяснять своим студентам, что им нельзя плагиатиты, если плагиатиты может министр образования? Каковы конкретные достижения министра Шкарлета на должности, за которые вы продолжаете его держать на этом посту? Когда будет представление с вашей стороны об отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета? Понимаете ли вы, что, если отставки не будет, то сейчас у вас проваливается реформа НУШ на заходе в 5 класс? Ничего сейчас по этому направлению не сделано, и это будет ваша политическая ответственность за провал крайне важной реформы.

"Образовательная реформа является одной из важнейших в нашем государстве среди тех более двух десятков, которые мы реализуем. Поэтому, конечно, к этому мы относимся очень ответственно всем Кабмином, я лично и министр Шкарлет тоже. Относительно развития высшего образования, в отношении студенческих протестов – мы встречались со студентами, договорились с ними, работаем в этом направлении. Спасибо", – лаконично ответил премьер-министр.

Все, что следует знать о конфликте между студентами и министром образования и науки, OBOZREVATEL рассказал здесь: Почему Могилянка восстала против Шкарлета. Все о скандале в 10 вопросах и ответах

Инна Совсун и ее коллеги начали кричать из зала о плагиате, пытаясь добиться ответа на эту тему. Однако и премьер, и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук проигнорировали их. Дальше Стефанчук передал слово другому депутату. Самого Шкарлета на этом вопросе к правительству в парламенте не было – доклада, кроме премьер-министра, делали министр обороны Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.

27 января состоялось голосование за нового президента Киево-Могилянской академии во втором туре. Победу одержал эксминистр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит. Во время голосования произошло ЧП – в Культурно-художественный центр НаУКМА, где располагался избирательный участок, ворвались люди в масках. Одну урну облили краской, одну украли. Украденную урну нашли, бюллетени из него признали действительными.

Однако министр образования и науки решил, что история с ЧП во время голосования (и письмо оппонентки Квита во втором туре, тогда и.о. президента Александры Гуменной) – достаточное основание для того, чтобы не признать результаты выборов и, как следствие, победы Квита. К такому же выводу пришла экспертно-кадровая комиссия ведомства.

Наконец, 2 февраля МОН издал приказ о новом конкурсе на замещение должности президента НаУКМА, то есть – новые выборы.

Это решение вызвало большой скандал, студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку и анонсировали акции протеста с требованиями:

отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета ;

подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом ;

автономии украинских университетов.

В скандал вмешался премьер-министр, и, согласно достигнутым договоренностям, МОН отменил этот приказ. С выборами должна разобраться сама Могилянка под руководством своего почетного президента Вячеслава Брюховецкого.

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