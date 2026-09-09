Когда будут объявлены результаты поступления в аспирантуру 2026 года

Украинские абитуриенты, поступающие на третий (образовательно-научный) уровень высшего образования, получат рекомендации о зачислении с 22 сентября 2026 года. Обновленные списки рекомендованных на бюджет будут опубликованы до 26 сентября, а само зачисление состоится до 28 сентября.

Об этом сообщает образовательный портал Education.ua. Экзамены для поступления в аспирантуру пройдут в период с 8 по 21 сентября. Это экзамены по специальностям, а также дополнительные оценки: презентации исследовательских предложений или достижений. Регистрация на такие экзамены проходит одновременно с подачей заявлений через электронный кабинет.

Чтобы узнать результаты поступления, необходимо зайти в электронный кабинет. В случае рекомендации статус заявления изменится на "Рекомендовано к зачислению". При поступлении на этот уровень образования студенты могут получить не одну, а несколько рекомендаций.

После 29 сентября вузы могут проводить дополнительный набор абитуриентов в аспирантуру на контрактной основе по заочной/вечерней форме обучения. Конкретные сроки каждое учебное заведение определяет самостоятельно в своих правилах приема. Подать заявление в дополнительный период можно, если студент не использовал все 10 возможных заявлений в основной период.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что почти каждый третий участник НМТ 2026 не стал студентом украинского вуза.

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