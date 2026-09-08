Почти каждый третий участник НМТ 2026 не поступил в украинский вуз: сколько абитуриентов потеряла Украина

Около трети всех участников национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года не поступили или не подавали заявления в украинские высшие учебные заведения. Официальные результаты экзамена, необходимые для участия в приёмной кампании на бакалавриат (медицинскую магистратуру), получили более 329 тысяч человек, из которых более 48,5 тысяч абитуриентов не преодолели порог хотя бы по одному предмету, в результате чего они лишились возможности поступить.

Об этом свидетельствуют данные о проведении НМТ в 2026 году, обнародованные Украинским центром оценивания качества образования. Студентами в этом году стали чуть более 222 тысяч абитуриентов.

В то же время из почти 281 тысячи участников экзамена, которые его сдали и имели право принять участие в приёмной кампании, 59 тысяч не воспользовались этой возможностью. Таким образом, почти 108 тысяч украинцев, участвовавших в НМТ в 2026 году, либо вообще не приняли участия в приемной кампании в украинские вузы в этом году, либо не стали студентами по разным причинам.

В то же время в 2026 году студентами бакалавриата и медицинской магистратуры стали 222 тысячи абитуриентов, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Для участия в конкурсном отборе в этом году было подано 1,2 млн заявлений. В результате распределения бюджетных и контрактных мест было выдано 212 837 рекомендаций: 73 129 — на бюджет и 139 708 — на контракт.

На бюджет были зачислены 70 510 абитуриентов, 151 832 — на контракт. Среди 95,1% бюджетных рекомендаций, из которых 72% были предоставлены по первому приоритету, завершились зачислением.

Среди самых популярных специальностей по количеству зачислений: менеджмент – 19 681; психология – 12 140; среднее образование – 9 094; филология – 8 754; маркетинг – 7 979.

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